Il Partito Democratico è soddisfatto per l’esito delle elezioni provinciali

” ‘Provincia Insieme’ si conferma come prima lista alle elezioni provinciali e gruppo consiliare più numeroso”

LECCO – “La lista ‘Provincia Insieme – Lecco’ si conferma ancora nettamente come prima lista alle elezioni provinciali, nonché il gruppo consiliare più numeroso”.

Il commento soddisfatto è di Michele Bianco, responsabile Enti Locali del PD provincia di Lecco.

“Siamo arrivati vicinissimi a conquistare 6 seggi in condizioni oggettivamente difficili – continua -. Negli ultimi anni alcuni grandi e importanti comuni della provincia hanno cambiato amministrazione, inoltre siamo alla vigilia di una nuova tornata amministrativa che porterà alle urne 51 comuni, molte liste e molti amministratori non sui ripresenteranno ed è normale che siano meno coinvolti. In ogni caso, il nostro impegno in Provincia prosegue nel segno della responsabilità e della proposta per aiutare un Ente che, nonostante le difficoltà, rimane essenziale per il nostro territorio”.

“Con la lista ‘Provincia Insieme’ abbiamo conseguito un buon risultato – aggiunge la segretaria provinciale dei dem, Marinella Maldini -. Gli eletti porteranno la voce dei territori che rappresentano e la Provincia sarà sempre di più Casa di tutti i Comuni. Ringraziamo tutti gli amministratori che ieri hanno votato, anche se auspicavamo un’affluenza maggiore. Desidero ringraziare personalmente inoltre tutti i nostri candidati per la disponibilità e auguro buon lavoro ai nostri eletti Bruno Crippa, Felice Rocca, Agnese Massaro, Giuseppe Scaccabarozzi e Marco Passoni. In conclusione un sincero ringraziamento va anche a Michele Bianco per il prezioso lavoro organizzativo svolto».