Dopo gli incontri con gli amministratori a Lecco e Osnago, la lista di centrosinistra critica la gestione delle infrastrutture e rilancia le proprie priorità

“Serve una Provincia capace di ascoltare i sindaci e rappresentare le esigenze dell’intero territorio”

LECCO – “La Provincia in questi anni non è stata, spesso, la casa di tutti i Comuni”. È un giudizio netto quello espresso dalle candidate e dai candidati della lista “La Provincia Territorio Bene Comune”, che, a pochi giorni dalle elezioni provinciali di sabato 28 novembre, tornano a criticare la gestione dell’attuale maggioranza e a illustrare la propria idea di ente provinciale.

Le considerazioni arrivano a seguito di due incontri pubblici con gli amministratori del territorio, organizzati giovedì 19 novembre a Lecco e lunedì 23 novembre a Osnago. Occasioni di confronto che, secondo i rappresentanti della lista, avrebbero confermato alcune criticità denunciate da tempo, soprattutto per quanto riguarda il rapporto tra la Provincia e le amministrazioni comunali.

“La Provincia deve essere l’ente che sappia rappresentare le istanze degli amministratori del territorio, di tutto il territorio, soprattutto quando si intavolano trattative con gli enti superiori”, sottolineano i candidati.

Al centro delle critiche ci sono innanzitutto le infrastrutture, con particolare riferimento ad alcune delle questioni più dibattute nel Lecchese: il quarto ponte di Lecco, il ponte di Paderno e i lavori sul ponte di Brivio. “Lo abbiamo visto sul quarto ponte a Lecco, lo vediamo sul ponte di Paderno, dove le richieste e le preoccupazioni dei rappresentanti della cittadinanza rimangono continuamente inascoltate”, affermano i rappresentanti di Territorio Bene Comune.

Una posizione che si inserisce nel confronto politico sulla gestione delle opere strategiche e sul ruolo che la Provincia dovrebbe assumere nei rapporti con Regione Lombardia e gli altri enti coinvolti. “La Provincia non può ridursi a difensore d’ufficio di Regione Lombardia, ma deve accompagnare le istanze dei sindaci e delle loro comunità, perché trovino risposte concrete”, proseguono i candidati, rivendicando la necessità di un ente capace di svolgere un’autentica funzione di raccordo e sostegno alle amministrazioni locali.

Un’attenzione che, secondo la lista, dovrebbe essere rivolta in particolare ai Comuni più piccoli, spesso alle prese con risorse economiche limitate e carenze di personale.

Tra i temi maggiormente contestati figura la gestione della viabilità, considerata una delle principali fragilità del territorio provinciale. La lista richiama in particolare i lavori sul ponte di Brivio, che stanno comportando pesanti ripercussioni sulla circolazione nel Meratese.

“Abbiamo toccato con mano la mancanza di programmazione di questa maggioranza: sul ponte di Brivio, dove sono iniziati importanti lavori, che però stanno causando disagi devastanti al Meratese che avrebbero potuto essere tranquillamente attenuati”, dichiarano i candidati. Secondo Territorio Bene Comune, la Provincia dovrebbe adottare una programmazione più lungimirante delle infrastrutture, valutando non soltanto gli interventi necessari, ma anche le conseguenze che cantieri e modifiche alla circolazione producono sui singoli Comuni e sull’intera rete viabilistica.

Le proposte della lista non si fermano alle infrastrutture. Tra le questioni considerate urgenti figurano anche il trasporto pubblico locale e la gestione dei flussi turistici.

Sul primo fronte, i candidati denunciano un servizio che ritengono insufficiente in diverse aree della provincia. “Siamo di fronte all’inefficienza di un trasporto pubblico locale che risulta deficitario in tante parti della Provincia”, sostengono, chiedendo interventi per garantire collegamenti serali e un potenziamento delle corse negli orari lavorativi, soprattutto nei territori non serviti dalla rete ferroviaria.

Quanto al turismo, la lista segnala quello che definisce un sostanziale disinteresse verso la gestione dei flussi di visitatori, con i Comuni che si ritroverebbero spesso ad affrontare da soli tanto le opportunità economiche quanto le problematiche legate all’eccessiva pressione turistica. Una questione particolarmente sentita in un territorio come quello lecchese, dove la crescita dell’attrattività turistica rende sempre più importante il coordinamento tra amministrazioni.

Nel programma di Territorio Bene Comune trovano spazio anche il lavoro, l’orientamento e l’edilizia scolastica, ambiti nei quali i candidati chiedono una visione strategica di lungo periodo. Un altro punto riguarda la pianificazione territoriale, che secondo la lista dovrebbe essere maggiormente coordinata tra i diversi Comuni, evitando interventi frammentati e favorendo una gestione condivisa delle esigenze locali.

Particolare attenzione viene riservata alla protezione civile, alla prevenzione dei rischi e alla salvaguardia del territorio, attraverso investimenti crescenti e un più forte coordinamento provinciale.

Tra le proposte compare inoltre la volontà di sviluppare un’azione condivisa sulla gestione delle antenne per la telefonia mobile, un tema che interessa numerose amministrazioni comunali.