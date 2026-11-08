Elezioni provinciali, tutti i candidati delle tre liste: si vota il 28 novembre

36 candidati in corsa per ricoprire i 12 posti previsti all’interno del Consiglio provinciale

Appuntamento con il voto sabato 28 novembre: si tratta di elezioni di secondo livello

LECCO – Tre liste e dodici candidati da eleggere. Sono i numeri della tornata elettorale per il rinnovo del consiglio provinciale in programma sabato 28 novembre. A recarsi alle urne, trattandosi di elezioni di secondo livello, saranno solo gli amministratori comunali in carica negli 84 Comuni che compongono la Provincia di Lecco, suddivisi in fasce in base al numero di abitanti del proprio paese. Le elezioni si terranno dalle 8 alle 23 nei seggi che verranno allestiti in sala don Ticozzi.

Tre, come dicevamo, le liste depositate nelle scorse ore: una, “Casa dei Comuni”, di controtestra, sostenuta da Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia; l’altra di centrosinistra, “La Provincia Territorio Bene Comune” e infine la terza, “Civici per la provincia”, con sindaci e consiglieri comunali eletti nelle varie liste civiche del territorio.

La Provincia Territorio Bene Comune

Paolo Lanfranchi (Dolzago), Patrizia Riva (Merate),Gaetano Caldirola (Casatenovo), Rossella Carlini (Monticello Brianza), Giuseppe De Luca (Carenno), .

Valeria Frigerio (Oggiono), Pierantonio Galbusera (Olgiate Molgora) Cristina Masanti (Dorio), Carmela Palella (Montevecchia), Gaia Papini (Vercurago), Lucia Turati (Bosisio Parini), Manuel Tropenscovino (Ballabio)

Casa dei Comuni

Mattia Micheli (Abbadia Lariana), Stefano Simonetti (Valgreghentino), Luca Caremi (Calolziocorte), Silvia Maria Gisella Bosio (Calolzio), Paolo Alessandro Milani (Airuno), Martina Gilardi (Galbiate), Michele Peccati (Malgrate), Antonio Leonardo Pasquini (Casargo), Ivan Raveglia (Monte Marenzo), Florinda Rotta (Lecco), Alessandra Biasiotti Mogliazza (Perledo), Gabriella Amadei (Oliveto Lario).

Civici per la provincia

Cesare Colombo (Valmadrera), Chiara Cantaluppi (Oliveto Lario), Bruno Giovanni Carenini (Abbadia), Elena Codara (Imbersago), Piera Crippa (Valmadrera), Egidio Attilio Galli (Suello), Lauretta Invernizzi (Galbiate), Massimo Orlandi (Pasturo), Mario Raimondi (Garlate), Aldo Riva (Castello Brianza), Silvia Tantardini (Civate), Cesare Valsecchi (Calolziocorte).