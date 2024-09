Elezioni provinciali, ufficializzata la presentazione delle tre liste

Le votazioni, di secondo livello, sono in programma domenica 29 settembre

Tre le liste in corsa per governare Villa Locatelli

LECCO – Tre liste in corsa alle elezioni provinciali in programma domenica 29 settembre. Ieri, lunedì 9 settembre, termine ultimo per la presentazione delle liste, l’ufficio elettorale provinciale, presieduto dal segretario generale Mario Blandino, ha ratificato l’ammissione dei tre schieramenti, ovvero la lista Casa dei Comuni Hofmann presidente, la Provincia territorio bene comune e Civici per la Provincia.

Le votazioni si terranno domenica 29 settembre al seggio allestito in sala don Ticozzi dalle 8 alle 20. Si tratta di elezioni di secondo livello, dove gli elettori saranno gli amministratori (sindaci e consiglieri) degli 84 Comuni della Provincia di Lecco. Ogni Comune ha un peso diverso a seconda del numero dei residenti.

Non c’è in discussione la presidenza, visto che il mandato di Alessandra Hofmann, confermata sindaco di Monticello Brianza alle elezioni di giugno, scadrà a fine 2025. Bisognerà però capire quale sarà la maggioranza che uscirà dalle elezioni visto che, dopo le ultime amministrative, lo scenario è cambiato: a pesare, soprattutto, la vittoria di Mattia Salvioni a Merate, seconda città della Provincia.

LISTA CASA DEI COMUNI HOFMANN PRESIDENTE

LISTA PROVINCIA TERRITORIO BENE COMUNE

LISTA CIVICI PER LA PROVINCIA