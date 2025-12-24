Elezioni provinciali, Vergani (Civici) incassa il sostegno del centrosinistra

E’ arrivato l’atteso sostegno alla candidatura di Fabio Vergani a presidente della Provincia

Le votazioni si terranno il 24 gennaio

LECCO – A poche ore dall’ufficializzazione della candidatura a presidente della Provincia di Lecco di Fabio Vergani, esponente dei Civici, arriva il sostegno di un nutrito gruppo di sindaci di centrosinistra e dei consiglieri comunali del gruppo La Provincia territorio bene comune alla candidatura del primo cittadino di Imbersago alle elezioni in programma sabato 24 gennaio in sala Ticozzi.

Salvo colpi di scena saranno quindi due i candidati a contendersi la poltrona di Villa Locatelli, Vergani, sostenuto dall’intero schieramento di centrosinistra e la presidente uscente Alessandra Hofmann, sindaca di Monticello Brianza, sostenuta dal centrodestra.

Nella nota diffusa per ufficializzare il sostegno a Vergani, i sindaci Mauro Gattinoni Lecco, Mattia Salvioni Merate, Filippo Galbiati Casatenovo, Paolo Lanfranchi Dolzago, Paolo Redaelli Missaglia, Felice Rocca Osnago, Marco Magni Robbiate, Marco Passoni Olginate, Chiara Narciso Oggiono, Cristina Citterio Lomagna, Danilo Villa Verderio, Gualtiero Chiricò Barzanò, Gianpaolo Torchio Paderno D’Adda, Matteo Colombo Valgreghentino, Luca Cattaneo Bulciago, Luca Pigazzini Carenno e Cristina Brusadelli Cremella sottolineano come “nelle prossime settimane vi saranno occasioni di incontro per favorire la massima conoscenza e condivisione del programma amministrativo su cui far convergere la più ampia adesione di sindaci e consiglieri comunali”.

Il sostegno a Vergani è stato espresso anche dai consiglieri provinciali “La Provincia territorio bene comune” Paolo Lanfranchi, Patrizia Riva, Felice Rocca, Roberto Nigriello e Gaetano Caldirola.