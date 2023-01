Elezioni regionali, i candidati di Forza Italia Lecco

Fernando De Giambattista, Adriana Maria Rossi, Caterina Loprete e Carlo Giovanni Pelucchi

LECCO – In vista delle elezioni regionali di febbraio, anche Forza Italia Lecco ha definito la lista dei candidati a sostegno di Attilio Fontana, insieme alla coalizione di centrodestra: in corsa Fernando De Giambattista, Adriana Maria Rossi, Caterina Loprete e Carlo Giovanni Pelucchi.

“Una squadra costruita sulle numerose candidature pervenute da amministratori, imprenditori, professionisti e cittadini – spiegano dal Comitato provinciale – che ha comportato un lungo lavoro di valutazione essendo tutte persone di grande pregio e soprattutto da sempre fedeli a Forza Italia. A loro, con cui abbiamo condiviso il percorso per effettuate le scelte, va un vero e grande ringraziamento da tutto il Partito per la disponibilità prestata a sostenere il nostro Movimento, ricordando che saranno certamente coinvolti nelle prossime attività elettorali e di rappresentanza territoriale”.

Tra i candidati presenti Fernando De Giambattista, vicesindaco per dieci anni e poi sindaco a Perledo, vanta altri decenni trascorsi nell’attività amministrativa; Adriana Maria Rossi, vicesindaco di Airuno con un trascorso nel precedente mandato come minoranza e sempre presente nella vita politica del paese; Caterina Loprete, membro del comitato provinciale di FI, è assessore di Bosisio Parini da 9 anni e ancora prima presente nei banchi della minoranza; Carlo Giovanni Pelucchi, vice coordinatore provinciale di FI, da sempre impegnato nella politica del territorio.

“Un team, quello di Forza Italia, che mette in campo amministratori competenti e figure esperte per confermare e migliorare il grande risultato ottenuto nel nostro territorio in tutte le recenti tornate elettorali, e soprattutto per garantire la continuità amministrativa della Regione Lombardia che da sempre è la grande locomotiva d’Italia, grazie all’amministrazione di centrodestra di cui il nostro Movimento è componente ‘essenziale e decisiva’, con tutto il suo bagaglio di valori liberali, cristiani, europeisti e garantisti”, concludono dal Comitato.