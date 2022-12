Elezioni Regionali. I candidati lecchesi di Unione Popolare

Ismaele Boscolo, Valentina Marcucci, Claudia Minniti e Marco Piras i candidati di Unione Popolare

Per il movimento inizia la raccolta firme per partecipare alla corsa elettorale

LECCO – “Quella per le prossime elezioni regionali sarà una campagna elettorale dura, anche a fronte della difficile ed antidemocratica raccolta di firme che è un passaggio obbligato per tutte le forze, come la nostra, non presenti nel consiglio regionale uscente ma noi ci saremo”.

Lo annuncia il movimento Unione Popolare sostenuto da vari partiti e associazioni tra cui DeMa, Manifesta, Potere al Popolo e Rifondazione Comunista, che candida a governatore Mara Ghidorzi e che in queste ore ha reso noti i nomi dei lecchesi che si candideranno per la corsa al Consiglio Comunale.

Si tratta di Ismaele Boscolo, studente universitario di 22 anni, Valentina Marcucci, avvocato 42enne, Claudia Minniti, 41enne amministrativa del mondo della scuola e Marco Piras, 37enne impiegato.

Sara’ possibile firmare nei comuni di Lecco, Valmadrera, Calolziocorte, Mandello, Merate e Casatenovo, oppure seguendo le pagine social di Unione Popolare Lecco dove verranno pubblicate le date dei vari banchetti.

“Unione Popolare ci sarà – spiegano in una nota – e sarà l’unica alternativa credibile per cambiare rotta una volta per tutte rispetto al consociativismo tra centro destra e centro sinistra funzionale al sistema di potere lombardo che ha portato al disastro politico dentro il quale si trova la nostra regione, allo smantellamento della sanità pubblica, all’imposizione di un modello basato sulla concorrenza a tutti costi ed la supremazia del mercato sui bisogni e le esigenze delle cittadine e dei cittadini lombardi”.