Elezioni regionali, i nomi dei candidati lecchesi in corsa. A breve le liste ufficiali

Si vota per il rinnovo del consiglio regionale e per il presidente il 12 e il 13 febbraio

I candidati lecchesi dei tre principali schieramenti in corsa per governare la Lombardia

LECCO – A poco più di un mese dalla chiamata alle urne si vanno definendo gli schieramenti delle diverse liste e dei relativi candidati in corsa per il rinnovo del consiglio regionale della Lombardia e il presidente della Regione. L’appuntamento elettorale, come noto, è in agenda per domenica 12 febbraio dalle 7 alle 23 e lunedì 13 febbraio dalle 7 alle 15.

Il Consiglio regionale e il Presidente della Regione sono eletti contestualmente, a suffragio diretto, attribuito a liste provinciali concorrenti ed a coalizioni regionali concorrenti, formate da uno o più gruppi di liste provinciali, ognuna collegata con un candidato alla carica di Presidente della Regione. E’ ammesso il voto disgiunto per cui è consentito votare il presidente di una lista e il candidato consigliere di un’altra.

79 i seggi da eleggere, a cui va aggiunto quello del presidente, ripartiti in proporzione ai residenti delle diverse province lombarde. A quella di Lecco toccano tre rappresentanti in una corsa, tra i diversi schieramenti, che si preannuncia serrata e infuocata a suon di preferenze.

Il puzzle dei candidati è praticamente composto, anche se mancano ancora alcuni nomi in attesa dell’ufficializzazione delle liste che dovrà avvenire, così come previsto dalla legge elettorale lombarda, tra il 30esimo e il 29esimo giorno antecedente le votazioni.

Il centrodestra

Il centrodestra unito (Fratelli d’Italia, Lega Salvini, Forza Italia e Noi Moderati) propone come candidato presidente il governatore uscente Attilio Fontana. In lista per la Lega Mauro Piazza, consigliere regionale uscente, eletto cinque anni fa nelle fila di Forza Italia, Flavio Nogara, già eletto nel 2018 e poi decaduto per via dell’incompatibilità con il ruolo allora ricoperto in Ferrovie dello Stato, Cinzia Bettega, capogruppo in Consiglio comunale a Lecco e Annaclara Bassani, candidata sindaco alle ultime elezioni a Valgreghentino, Comune dove ricopre la carica di capogruppo in consiglio.

Fratelli d’Italia non ha ancora sciolto le riserve sulle candidature delle donne: per ora sono ufficiali solo i nomi del consigliere provinciale e comunale a Calolzio Fabio Pio Mastroberardino e di Giacomo Zamperini, consigliere comunale a Lecco.

Nulla è dato sapere al momento sulle candidature di Forza Italia mentre Noi Moderati ha espresso come capolista il vice sindaco di Merate Giuseppe Procopio, che sarà affiancato da tre volti giovani e nuovi all’esperienza politica.

Il centrosinistra

Pierfrancesco Majorino è invece il candidato presidente sostenuto da Pd, Sinistra e Verdi, lista civica Majorino presidente e Movimento 5 Stelle.

I dem hanno già da alcune settimane ufficializzato i loro candidati, ovvero l’ex parlamentare, già sindaco di Cassago, Gian Mario Fragomeli, la vice sindaco di Lecco Simona Piazza, il segretario dei giovani democratici Pietro Radaelli e l’ex assessore a Verderio Flavia Maria Fiandaca.

Enrica Bartesaghi, Francesco Falsetto, Milva Caglio e Luca Volpe sono invece i candidati di Sinistra Italiana e Verdi.

Il Movimento 5 stelle ha invece espresso, come candidati, dopo il voto online della “base” espresso tramite le regionarie, Giovanni Galimberti, candidato alla Camera alle scorse elezioni politiche, la brianzola Corinne Cereda, il casatese Christian Perego e la meratese Elena Calogero.

Monica Coti Zelati, consigliere comunale a Lecco in quota Ambientalmente, sarà invece candidata nel patto civico per Majorino Presidente.

Il Terzo Polo

Sciolte le riserve anche nella terza lista, quella che presenta come candidato Letizia Moratti, sostenuta dall’omonima lista civica e dal Terzo Polo, formato da Renzi e Calenda. Ieri pomeriggio, a Lecco, Moratti ha presentato ufficialmente la sua squadra lecchese, formata dal sindaco di Mandello Riccardo Fasoli, dalla vice sindaco di Pescate Miriam Lombardi, dalla briviese Emilia Mandelli e da Paolo Mauri, meratese, militante di lungo corso della Lega.

Per quanto riguarda invece le candidature del Terzo Polo, che verranno ufficializzate lunedì 9 gennaio durante la conferenza stampa di inaugurazione anche della sede in piazza Garibaldi, spicca il nome di Lorenzo Riva, ex numero uno di Confindustria Lecco. In lista con lui la consigliera comunale di Imbersago Eleonora Lavelli, l’assessore a Galbiate Franco Limonta e la consigliera comunale, con delega al commercio, Daniela Rusconi.