Elezioni Regionali, Zamperini (FdI): “Sanità e sicurezza stradale sono le priorità”

A Palazzo Falck l’incontro “Lombardia? I care”

L’aspirante consigliere regionale promette presenza costante sul territorio e scrive sulle locandine il proprio numero di cellulare: “Così le persone potranno chiamarmi per segnalazioni o criticità”

LECCO – “Mi piace l’idea di fare una campagna elettorale nell’ascolto, nel momento in cui è più difficile fare politica”, dice Giacomo Zamperini, in corsa fra le fila di Fratelli d’Italia per le elezioni Regionali, al voto i prossimi 12 e 13 febbraio.

“Lombardia? I care! – Il voto nel cambiamento d’epoca, un rinnovato cammino per Città e Regione”; è il titolo dato all’incontro che si è svolto venerdì 27 gennaio a Palazzo Falck. Al tavolo, accanto a Zamperini, gli onorevoli Lorenzo Malagola, segretario della Commissione Lavoro alla Camera, Marco Osnato, presidente della Commissione Finanze; Pino Pogliani, ex sindaco di Lecco e il deputato al Parlamento Europeo Pietro Fiocchi. A moderare Filippo Boscagli, rappresentante di “Lecco Ideale” in municipio.

“In campagna elettorale bisogna fare più possibile per raccogliere preferenze, ma rispetto ad altre elezioni, le Regionali sono particolari, non si vota solo partito, ma si può scegliere anche la persona – continua Zamperini – una possibilità in più per gli elettori. Abbiamo scelto di mettere il mio numero di cellulare sui manifesti e sui volantini perchè si dia un’immagine chiara di qualcosa che continua per i prossimi cinque anni, in modo che le persone possano avere un contatto con chi hanno votato, per esprimere criticità, proporre soluzioni o fare segnalazioni”. Presenza sul territorio, contatti costanti con le persone e tempo: “E’ il tempo che si dedica alla politica che fa la differenza – sottolinea l’aspirante consigliere regionale – la mia azione politica è differente perché dedico molto tempo all’ascolto, alle persone. Non c’è grande intelligenza o competenza, c’è il tempo”.

Capitolo priorità: “La sanità – commenta senza dubbi Zamperini – ci sono Comuni senza medico di base, le persone, soprattutto anziane si sentono sole. Non c’è una ricetta magica, bisogna intervenire con intelligenza e lungimiranza, dal numero chiuso all’università alla dignità della professione del medico di base. Bisogna intervenire su prossimità della medicina, ottimizzare il rapporto con le strutture, ci sono tante cose da fare per migliorare subito, poi bisogna investire risorse importanti per una sanità dignitosa, puntuale, efficace”.

Calandosi nello specifico del territorio Lecchese il tema è la sicurezza stradale: “Ci sono tantissimi incidenti mortali – sottolinea Zamperini -, tre soltanto nel meratese negli ultimi giorni. La Regione Lombardia su questo può intervenire con il finanziamento delle infrastrutture necessarie, come rotonde o attraversamenti pedonali illuminati. Pochi parlano di sicurezza stradale, ma può salvare vite umane”.

Fratelli d’Italia schiera quattro candidati a Lecco, perchè scegliere Zamperini? “Sono tutte persone rappresentative – risponde Osnato – chi è qui per questione d’affetto, antica militanza e lavoro fatto negli anni dà supporto a Zamperini, se dovessimo scegliere noi voteremmo Giacomo Zamperini”.