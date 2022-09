Incontro sul tema scuola con la candidata lecchese Laura Bartesaghi, ieri, a palazzo Falck

“Il Partito Democratico ha proposte molto concrete per insegnanti, studenti e famiglie”

LECCO – Nel pomeriggio di ieri, lunedì 12 settembre, la capogruppo al Senato del Partito Democratico Simona Malpezzi è stata la protagonista di un incontro svolto a palazzo Falck a sostegno della candidata lecchese nel collegio uninominale alla Camera Laura Bartesaghi. “Scuola: investiamo sul futuro”, questo il titolo dell’incontro che ha visto anche la partecipazione, appunto, di Laura Bartesaghi.

“Una bella iniziativa voluta dal PD di Lecco che, nel giorno in cui ricomincia la scuola, ha voluto mettere al centro la scuola e i giovani – ha detto Simona Malpezzi -. Il Partito Democratico ha proposte molto concrete sia per gli insegnanti che per gli studenti senza dimenticare le famiglie. Una riforma della scuola seria che dovrà prendere in considerazione l’adeguamento dei contratti degli insegnanti, degli altri dipendenti pubblici italiani e dei colleghi europei, ma soprattutto aiuti alle famiglie in termini di acquisto dei libri, mense scolastiche e trasporti. Il diritto all’istruzione deve comprendere scuole dell’infanzia e asili nido accessibili per tutte le bambine e i bambini. Una riforma seria dovrà anche trattare i programmi e l’orientamento delle studentesse e studenti, per permettere ai giovani di inserirsi in un mondo che è cambiato rispetto a quando erano stati originariamente concepiti”.

La scuola è uno dei temi principali del programma del Partito Democratico, così come l’attenzione verso i territori. Nella sua visita a Lecco Simona Malpezzi ha potuto incontrare anche il sindaco Mauro Gattinoni e vedere quelli che saranno i progetti che la città per il Pnrr: “Fondi del Pnrr che sono messi in discussione proprio dalla destra. Io sono al fianco della nostra candidata all’uninominale perché ci credo. Noi abbiamo una credibilità perché siamo coerenti in tutte le scelte che portiamo avanti”. La visita di Simona Malpezzi a Lecco si è conclusa proprio con un confronto con gli amministratori lecchesi nella sede del PD di corso Carlo Alberto a Lecco.

Sabato 17 settembre flash mob in piazza Cermenati

Partito Democratico che, insieme a Verdi-Sinistra e +Europa, sabato darà vita al flash mob “Diritti a schiera – Insieme per tutelare le garanzie costituzionali”. “‘Dietro ogni articolo di questa Costituzione, o giovani, voi dovete vedere giovani come voi, che hanno dato la vita perché la libertà e la giustizia potessero essere scritte su questa Carta’. Mai quanto oggi le parole del costituzionalista Piero Calamandrei devono costituire il pilastro della nostra azione politica – dicono -. Dall’altra parte, infatti, c’è una destra nostalgica di una cultura appartenente ad uno dei periodi più bui della nostra storia, una destra che per la prima volta nella storia dell’Italia repubblicana potrebbe avere i numeri sufficienti per modificare la Carta Costituzionale. E i suoi valori restano antitetici a quelli della religione civile degli italiani nata con la Costituente. Questo scenario ci porta, seppur nelle diversità che contraddistinguono il Partito Democratico, l’Alleanza Verdi-Sinistra e più Europa, ad agire insieme per preservare ciò di cui dobbiamo aver cura: i diritti di tutte e tutti”.

Sabato 17 settembre alle ore 17 i rappresentanti della coalizione scenderanno in piazza Cermenati a Lecco insieme a cittadine e cittadini e associazioni. Alle ore 18 è previsto l’intervento dell’Onorevole Alessandro Zan: “Vogliamo che il prossimo Parlamento sia espressione di un Paese che vuole avanzare, e non arretrare sul terreno dei diritti civili, della lotta al cambiamento climatico e del progresso sociale”.