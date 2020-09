Elezioni. Valsecchi (Appello): “Il civismo è il miglior modo di fare politica”

Appello per Lecco lancia il convegno su “Autonomie e Europa delle Regioni”

Con il candidato Valsecchi, Piero Bassetti, l’arch. Ceppi e l’ex ministro Pagliarini

LECCO – “Il tema delle autonomie è il cavallo di battaglia del civismo, ma le autonome sono tante, non solo territoriali ma anche del mondo della scuola, della sanità, dei trasporti. Noi vogliamo alzare lo sguardo rispetto al dibattito stantio sulla città e basta, dobbiamo guardare fuori dai nostri confini se vogliamo migliorare, perché anche ciò che accade fuori dal nostro territorio ha un impatto sulla nostra vita quotidiana”.

Corrado Valsecchi, candidato di Appello per Lecco, apre così il convegno organizzato dalla lista civica sabato mattina a Palazzo Fack sul tema delle autonomie e che ha visto la partecipazione di Piero Bassetti, dell’architetto Giulio Ceppi, del presidente nazionale di “Alleanza Civica” Franco d’Alfonso, l’esperto del mondo scolastico Giovanni Cominelli, con gli interventi video di Elisabetta Strada dei Civici Lombardi e dell’ex ministro Giancarlo Pagliarini. In sala anche l’ex presidente della Camera di commercio e presidente di Univer Lecco, Vico Valassi.

“Il civismo è il miglior modo di fare politica”

“Corrado Valsecchi è un uomo che stimo molto, che ha dedicato dieci anni alla buona amministrazione di Lecco, un uomo per bene che ha deciso di portare avanti questo ruolo e sfidare il candidato sindaco del PD. Ha già dimostrato di poter essere un ottimo sindaco per la città di Lecco” ha sottolineato Elena Strada.

“Per dieci anni abbiamo governato con il nostro storico alleato – ha ricordato Valsecchi – abbiamo assunto la decisione di presentarci da soli perché non sussistevano le condizioni per proseguire. Abbiamo deciso di lanciare la sfida civica sperando le comunità la comprenda. Siamo una forza riconoscibile in città e non dobbiamo temere il verdetto dell’elettorato”.

“Dobbiamo saper costruire scommesse”

L’autonomia è il tema cardine dell’incontro di sabato mattina a Palazzo Falck, declinato in diversi ambiti a partire dal quella dell’istruzione, sotto i riflettori per l’imminente ripresa dell’attività scolastica. “Per una scuola sempre più libera e autonoma, sempre più finalizzata alla propria missione, quella dell’istruzione e della formazione” ha sottolineato Valsecchi.

“Una scuola sempre più multi-sensoriale, multidisciplinare, che sappia lavorare sulla ricchezza e dare risposte diverse” ha spiegato l’arch. Giulio Ceppi, di ritorno dall’esperienza come consulente nel team del ministro Azzolina per la riapertura delle scuole.

“A Lecco c’è bisogno di costruire delle scommesse – ha proseguito Ceppi – dei progetti a lungo termine. Un esempio è il rapporto tra la città e il Politecnico che è ancora inesistente, deve essere meglio sviluppato. C’è bisogno di fare un balzo in avanti”.