Elezioni, Valsecchi (Appello per Lecco) presenta la sua Giunta. Bolognini vicesindaco

Svelati i nomi dei nove assessori che, se eletto, Corrado Valsecchi nominerà nella sua Giunta

In squadra anche Rinaldo Zanini. Fumagalli (Nameless) assessore ai giovani e alla cultura

LECCO – “Ai cittadini di Lecco, si può dire, offriamo il ‘full optional’: abbiamo un programma, abbiamo le persone, abbiamo la competenza e abbiamo anche la Giunta degli assessori che, al mio fianco, lavoreranno per la città per i prossimi 5 anni. Il prossimo 20-21 settembre gli elettori che ci voteranno sapranno esattamente chi li rappresenterà, non ci sarà nessun’attesa”.

Corrado Valsecchi, candidato sindaco di Appello per Lecco alle prossime elezioni comunali, ha presentato la squadra di assessori della sua Giunta. Nove i nomi svelati domenica mattina fuori dall’Ospedale Manzoni di Lecco, location scelta per l’occasione: “L’Ospedale – ha detto il presidente di Appello per Lecco Rinaldo Zanini – è il luogo di sintesi di una città, nella nostra città. Durante la pandemia nella nostra Provincia ci sono stati oltre 3 mila malati, transitati o nell’ospedale di Lecco o in quello di Merate. Siamo qui anche per omaggiare tutti gli operatori sanitari, medici e infermieri, per l’immenso lavoro svolto durante l’emergenza. A loro un rinnovato e sentito ringraziamento per quanto fatto”.

La presentazione della Giunta è cominciata da Gaia Bolognini, attuale assessore all’Urbanistica. Se eletta, Bolognini ricoprirà il ruolo di vicesindaco e assessore alla cura della città e del patrimonio pubblico. Nella squadra ci saranno anche: Rinaldo Zanini, ex Direttore del Dipartimento gestionale Materno Infantile presso l’Asst di Lecco, in pensione dal 2018, al benessere; l’avvocato Marco Rossi, assessore al Bilancio; Viviana Musumeci, esperta di sostenibilità e assessore alla vivibilità sostenibile; Daria Bosio, assessore alla cura del verde; Vincenzo Guadagnino, assessore all’accoglienza turistica e allo sport; Alberto Fumagalli, fondatore del Festival Nameless, assessore alla valorizzazione culturale, ai giovani e ai grandi eventi, Ermes Invernizzi, architetto e docente al Politecnico di Milano, assessore alla rigenerazione urbana e alle nuove politiche dell’istruzione; Johanna Worton, assessore alla comunicazione. Infine, Valsecchi ha annunciato la disponibilità di Giorgio Gualzetti a ricoprire nuovamente il ruolo di presidente del Consiglio Comunale.

“Non vedete nove ‘Corradi Valsecchi’ – ha commentato il candidato sindaco – ma nove persone con diverse competenze e pronte a dedicarsi alla città e ai cittadini. A parte Gaia Bolognini, con la quale ho lavorato egregiamente nel corso degli ultimi cinque anni, vedete anche volti nuovi. Io credo che questa sia la forza del nostro movimento, Appello per Lecco è la lista civica più longeva nella storia della città e nel civismo più autentico affonda le sue radici. Noi non faremo gli interessi di nessuno e non governeremo nel populismo o nel fanatismo. Vorrei smentire, a questo proposito, categoricamente le voci che si sentono in giro: Appello per Lecco non ha fatto accordi con nessuno, corriamo per vincere al primo turno. Se saremo l’ago della bilancio lo sapremo poi, non ora. Ora si pensa all’imminente appuntamento elettorale. Noi siamo pronti e pensiamo di poter offrire alla città di Lecco una vera alternativa, civica, ai partiti e alle loro logiche”.

