Elisa Ratti nominata Responsabile Regionale Pari Opportunità di Forza Italia Giovani Lombardia

Roberto Gagliardi: “Grande soddisfazione, un orgoglio per il nostro territorio”

LECCO – È stata presentata giovedì 2 ottobre, nella sede milanese di Via Mecenate, la nuova squadra della Segreteria Regionale di Forza Italia Giovani Lombardia, guidata dal Segretario Andrea Ninzoli. All’incontro, molto partecipato da giovani provenienti da tutta la regione, è stata ufficializzata anche la nomina di Elisa Ratti – attuale segretaria provinciale di Forza Italia Giovani Lecco – a Responsabile Regionale per le Pari Opportunità.

“Un incarico che accolgo con entusiasmo e profondo senso di responsabilità, convinta che il tema delle pari opportunità rappresenti una sfida centrale per il futuro del nostro movimento e della società. Ringrazio di cuore, per la fiducia in me riposta, Andrea Ninzoli e tutta Forza Italia Giovani, con l’impegno a lavorare affinché inclusione e valorizzazione dei talenti diventino principi guida del nostro percorso comune.

È un onore e una grande responsabilità che assumo con entusiasmo, determinazione ed orgoglio” – dichiara Elisa Ratti.

“Le pari opportunità sono un tema a me molto caro, e riguardano tutte le generazioni, in particolare quella dei più giovani. Si concretizzano nel diritto di ciascuno di esprimere il proprio talento senza barriere o discriminazioni. Mi impegnerò a promuovere inclusione, rispetto e valorizzazione delle differenze, con particolare attenzione alle donne e al sociale, affinché ogni giovane possa avere le stesse possibilità di crescita e realizzazione.”

A esprimere soddisfazione per la nomina è anche Roberto Gagliardi, Segretario Provinciale di Forza Italia Lecco: “Esprimo profonda soddisfazione per la recente nomina regionale conferita a Elisa Ratti, figura di spicco del movimento giovanile di Forza Italia. Il suo percorso politico rappresenta motivo di grande orgoglio per la nostra provincia e testimonia la qualità, la passione e la competenza che animano le nuove generazioni impegnate nel nostro partito. La sua nomina è il giusto riconoscimento di un impegno serio e costante, ed è simbolo della crescita continua di Forza Italia nella politica giovanile, un settore fondamentale per il futuro del nostro Paese. Elisa rappresenta un punto di riferimento, un pilastro per tanti giovani che si avvicinano alla politica con l’intento di contribuire attivamente alla vita pubblica. Lo dimostrano anche i numerosi incontri promossi dal movimento giovanile a livello regionale e nazionale, che vedono sempre più ragazze e ragazzi protagonisti di un percorso di impegno, confronto e partecipazione, guidati dai valori che il nostro Presidente Silvio Berlusconi ci ha sempre trasmesso e che continuano a vivere nel nostro quotidiano impegno politico. Con entusiasmo e senso di responsabilità, continueremo a sostenere e valorizzare i giovani del nostro territorio, lavorando per una Forza Italia sempre più forte, inclusiva e radicata nelle comunità locali”.