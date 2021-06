Il segretario nazionale del PD a Erba presenta il suo ultimo libro

Le prospettive di un Paese da risollevare, i giovani e il mondo del lavoro

ERBA – Enrico Letta al Lariofiere di Erba per la presentazione del suo libro Anima e cacciavite per ricostruire l’Italia, un titolo che rappresenta un connubio importante per il segretario del PD per descrivere l’atmosfera che si vive in questo periodo, che sembra sospeso tra la crisi pandemica e l’entusiasmo per il rilancio del Paese attraverso il Recovery Fund e Next Generation EU.

Ricostruzione è il termine che l’accademico dem sceglie per rappresentare il processo che caratterizza questa fase della storia italiana, non solo politica, ma soprattutto sociale. Così il titolo del suo libro, “Anima e Cacciavite”, esprime tanto il sentimento con il quale ci si affaccia al futuro quanto la praticità di ricostruire il tessuto socioeconomico.

Dialogando con il giornalista di Avvenire Nello Scavo, tanti gli argomenti emersi nella riflessione sulle questioni aperte del nostro Paese. A partire da come ci ha cambiato la pandemia al confronto intergenerazionale, dall’immigrazione alle prospettive per il futuro dei giovani.

