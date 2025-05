Erna, Fattore Lecco: “Sviluppo delicato, ma prioritario. Funivia solo l’inizio”

Il consigliere Bernasconi risponde all’intervento di Boscagli (FdI)

“E’ innegabile che tentativi di vivacizzare Erna sono stati fatti”

LECCO – Dopo l’intervento del consigliere comunale di destra Filippo Boscagli, il rappresentante di Fattore Lecco Mattia Bernasconi ha voluto inserirsi nel dibattito confermando la necessità di importanti interventi per superare le criticità, ma anche ricordando quanto l’amministrazione comunale ha già fatto e programmato, a partire dalla riqualificazione delle funivia, e richiamando ad un’azione condivisa e coordinato di tutti i soggetti e gli enti interessati.

“Boscagli riporta all’attenzione del pubblico e della stampa il tema complessivo dei Piani d’Erna e di diversi aspetti puntuali che sono certamente critici, ma che sono anche ben noti a chi le nostre montagne le frequenta e a chi governa la città – ha detto il consigliere della lista civica – La necessità di bilanciare e dosare con sapienza importanti interventi di sviluppo e delicatezza dell’ambiente ha portato ad agire con più cautela e prudenza su questo angolo del territorio cittadino, ma è innegabile che tentativi di vivacizzare Erna sono stati fatti, come non si può ignorare la volontà dell’amministrazione di investire e fare la propria parte per creare le condizioni minime per innescare un processo virtuoso”.

“Prova ne sono gli investimenti sulla funivia e le iniziative sperimentate meno di una settimana fa abbiamo approvato oltre 300 mila euro di ulteriori stanziamenti – ha proseguito Bernasconi con riferimento alla variazione approvata dal Consiglio comunale – che si aggiungono al milione e mezzo già previsto per la completa riqualificazione delle stazioni di partenza e arrivo della funivia, in modo da offrire luoghi più moderni e con migliori capacità di accoglienza, anche in caso di emergenze. In questi anni non siamo rimasti fermi: vanno ricordate le aperture serali con il nuovo impianto di illuminazione e anche i concerti in quota con musica classica, jazz e perfino un artista internazionale da milioni di ascoltatori”.

“Certamente Erna richiede un’attenzione sempre maggiore ed è infatti la piattaforma che richiederà ancora investimenti nei prossimi anni: l’amministrazione Gattinoni sta portando avanti esattamente quello che aveva detto. Prima lungolago e Piccola, ora la piattaforma Erna. Questa amministrazione sta facendo la propria parte e anche i consiglieri e la Giunta regionale stanno dimostrando grande attenzione e volontà di reperire ulteriori risorse: il consigliere Boscagli dovrebbe conoscere le azioni che tutti i rappresentanti del territorio, anche quelli della sua parte, stanno intraprendendo. Erna e la montagna lecchese hanno bisogno di unità e del lavoro di tutti, come Fattore Lecco continuiamo ad essere aperti al dialogo (e anche alle critiche) costruttive”.