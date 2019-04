Prima seduta per la neo eletta assemblea di Villa Locatelli

Il presidente Usuelli ha lanciato l’invito alla collaborazione

LECCO – Dopo il voto di fine marzo, torna in aula un Consiglio Provinciale profondamente mutato nei volti e nella sua composizione a rappresentare il mondo amministrativo dei Comuni a Villa Locatelli.

Sei seggi per l’area di centrosinistra e sinistra, altrettanti per centrodestra e Lega a coronare un sostanziale pareggio tra le differenti aree che convergono in assemblea.

Cinque i seggi della lista “Provincia Insieme Lecco” che fa capo al PD: la rappresentano il sindaco di Missaglia Bruno Crippa, già presente nel passato consiglio provinciale, l’assessore di Osnago Felice Rocca, il consigliere comunale di Lecco Agnese Massaro, il consigliere comunale di Bellano Giuseppe Scaccabarozzi (già presente nel precedente mandato) e il sindaco di Olginate Marco Passoni.

La sinistra di Democrazia è Partecipazione è rappresentata dal sindaco di Dolzago, Paolo Lanfranchi.

Quattro i seggi al centro destra di Libertà e Autonomia rispettivamente al consigliere Mattia Micheli di Abbadia Lariana (già presente nel precedente mandato) , al sindaco di Crandola Matteo Manzoni, all’assessore di Bellano Irene Alfaroli, e il consigliere di Merate Fiorenza Albani

Due i consiglieri per la Lega Nord di “Comuni per Lecco Provincia Autonoma” con la riconferma del consigliere di Valgreghentino e assessore di Ballabio Stefano Simonetti, e del consigliere di Ello Elena Zambetti. Una Lega che ha perso un seggio rispetto alla passata esperienza amministrativa.

“Siamo stati svantaggiati dall’attuale sistema di voto – ha voluto sottolineare Simonetti – un partito che arriva a toccare il 30% dei consensi si ritrova con soli due consiglieri in Provincia”. Al contrario Mattia Micheli ha ringraziato gli elettori che hanno premiato la lista di centrodestra garantendogli un seggio in più rispetto al passato.

Il presidente Usuelli: “Coinvolgimento e condivisione”

Il nuovo consiglio non cambia, anzi, dovrebbe rafforzare la linea politica perseguita dal presidente Claudio Usuelli, sindaco di Nibionno, incaricato in modo ‘bipartisan’ da centro destra e centro sinistra della guida della Provincia, solo pochi mesi prima delle elezioni della nuova assemblea:

“L’approccio continuerà ad assere il più collegiale possibile, favorendo il coinvolgimento di tutto il consiglio – ha spiegato Usuelli – questo nello spirito che vuole la Provincia essere la ‘casa dei Comuni’. Il bilancio del nostro ente è oggi meno preoccupante rispetto agli anni passati ed è possibile una programmazione meno rigida delle spese”.

Per Usuelli “si apre una nuova fase di sfide per la Provincia, che deve rinsaldare il proprio ruolo, consolidare i rapporti con i cittadini, il mondo imprenditoriale e le forze sociali. Deve assumere il ruolo di regia degli attori del territorio”.

Un appello all’unità già accolto da Mattia Micheli e anche, dall’opposta parte politica, da Paolo Lanfranchi che ha auspicato il “mantenimento di quanto di buono è già stato fatto negli ultimi anni”.

Restano da assegnare le deleghe ai consiglieri che affiancheranno il presidente nei compiti istituzionali. “Un sistema di deleghe da ridefinire” ha ricordato Simonetti che ha rinnovato la condivisione del programma di Governo da parte della Lega.