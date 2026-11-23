Procedure più snelle, tempi certi e condizioni favorevoli agli investimenti per contrastare lo spopolamento

Il consigliere regionale Giacomo Zamperini: “Il nostro obiettivo è il diritto a restare”

LECCO – L’estensione al Centro-Nord del modello di semplificazione amministrativa e autorizzativa della ZES unica (Zone Economia Speciale), annunciata dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni, apre nuove prospettive anche per i territori montani e di confine. Procedure più snelle, tempi certi e condizioni favorevoli agli investimenti possono contribuire a sostenere le imprese e contrastare lo spopolamento delle terre alte.

Una prospettiva sostenuta anche dal presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e che si inserisce nel percorso per sviluppare strumenti specifici a favore delle aree montane, comprese le proposte di ZES alpine.

“E’ una direzione importante, perché il futuro della montagna passa anche dalla possibilità di fare impresa, creare lavoro e offrire opportunità ai giovani. Il nostro obiettivo è il diritto a restare: fare in modo che una famiglia possa scegliere di vivere in un piccolo Comune montano, senza essere penalizzata dalla mancanza di servizi o di opportunità economiche. Meno burocrazia, incentivi mirati e servizi adeguati sono condizioni fondamentali per riuscirci” dichiara Giacomo Zamperini, consigliere regionale di Fratelli d’Italia e presidente della Commissione speciale Montagna di Regione Lombardia.

La sfida è particolarmente urgente: secondo uno studio di PoliS-Lombardia, 265 Comuni lombardi sono ad alto rischio di spopolamento e altri 255 a rischio moderato, per un totale di 520 Comuni, circa il 35% delle realtà comunali della regione.

“L’estensione del modello ZES al Centro-Nord rappresenta un’occasione da cogliere anche per le terre alte. Dobbiamo continuare a lavorare affinché le specificità dei territori montani e di confine trovino risposte concrete, riconoscendo il valore di chi ogni giorno sceglie di viverci, lavorarci e mantenerli vivi. La montagna non è soltanto un patrimonio da tutelare, ma una comunità da mettere nelle condizioni di avere futuro”, conclude Zamperini.