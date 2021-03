I Comuni lecchesi all’incontro per il progetto “Lombardia Europa 2020”.

Illustrata la Convenzione per il Servizio Europa di Area Vasta voluto da Anci e Regione

LECCO – Adesioni, affluenza e numeri importanti per una videoconferenza a cui venerdì scorso hanno partecipato una quarantina di amministratori del territorio di Lecco: oggetto dell’incontro la presentazione della Convenzione che darà vita formalmente al SEAV, Servizio Europa d’Area Vasta, per consolidare e ampliare la rete di comuni del territorio che sarà così in grado di cogliere le opportunità legate ai finanziamenti europei ad accesso diretto.

Si tratta del terzo “eurolaboratorio” organizzato da Anci Lombardia, Provincia di Lecco e Comune di Lecco nell’ambito del progetto “Lombardia Europa 2020”.

La Convenzione Seav, sulla base di quanto previsto dal progetto Lombardia Europa 2020, mette a disposizione degli enti aderenti una serie di opportunità e servizi tra cui: percorsi sperimentali in euro-progettazione, formazione personalizzata e specialistica, attivazione di partnership europee, partecipazione al Club Seav, il Seav a Bruxelles.

Il Seav di Lecco consentirà di attivare un servizio a disposizione degli enti locali per formare, attrarre e utilizzare al meglio le risorse messe a disposizione dall’Unione europea, attivare processi di cooperazione amministrativa e promuovere sinergie territoriali sui fondi europei diretti e indiretti.

Si apre ora la fase delle adesioni degli enti locali (Comuni e Comunità Montane) invitati a individuare un referente locale e a sottoscrivere la Convenzione portando nei relativi Consigli la proposta di adesione entro il prossimo mese di aprile. Si punta infatti a chiudere in breve tempo questo passaggio, per attivare operativamente l’ufficio Seav e tutti gli strumenti previsti dalla Convenzione, beneficiando delle risorse del progetto Lombardia Europa 2020 sino al 30 aprile 2022.

All’incontro, introdotto dal Presidente della Provincia di Lecco Claudio Usuelli e dal Sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, hanno partecipato i rappresentanti dei seguenti enti: Provincia di Lecco, Comuni di Lecco, Barzio, Casargo, Cernusco Lombardone, Dolzago, La Valletta Brianza, Missaglia, Monte Marenzo, Olginate, Osnago, Paderno d’Adda, Robbiate, Rogeno, Suello, Vercurago, Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera.

“La Provincia di Lecco – sottolinea il Presidente Claudio Usuelli – ha aderito con entusiasmo al progetto Lombardia Europa 2020 per dare continuità al percorso avviato nel 2016 con la costituzione di un ufficio europeo, uno strumento organizzativo al servizio degli enti locali per potenziare e innovare il territorio attraverso lo sviluppo di una nuova generazione di servizi. La sfida che la Provincia di Lecco ha voluto lanciare ai Comuni e a tutti gli attori locali è quella di fare rete per intercettare i cambiamenti, cogliere le opportunità della progettazione europea, facilitare l’accesso ai fondi comunitari, favorire le occasioni di crescita del territorio in un momento di lenta ripresa economica”.

“La progettazione europea esige una trasversalità delle competenze ma anche una trasversalità dei territori – commenta il Sindaco di Lecco Mauro Gattinoni – Dobbiamo, pertanto, attrezzarci al fine di collaborare tra aree diverse sia in senso tematico (cultura, sociale, urbanistica ecc.) sia in quello territoriale, con un approccio sovracomunale che conduca a quel Servizio Europa d’area vasta di Lecco – Seav. Desidero invitare tutti i comuni della nostra provincia a non perdere questa occasione e ad aderire alla Convenzione Seav per un’efficace cooperazione del territorio in ottica europea”.