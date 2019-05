Europee. Il PD: “Noi la vera alternativa a Salvini. Siamo sulla strada giusta”

I democratici a Lecco arrivano secondi dopo la Lega e guadagnano qualche punto rispetto alle elezioni del 2018

La segretaria provinciale Maldini: “Siamo sulla giusta strada”. Del Boca (Merate): “Abbiamo arginato la cavalcata della Lega”

LECCO – “Il Partito Democratico c’è ed è l’unica vera alternativa a Salvini e al disastroso governo gialloverde”.

Così Marinella Maldini, segretaria del PD della provincia di Lecco, commenta i risultati delle elezioni europee.

“In particolare, in provincia di Lecco il PD ha conseguito un risultato in linea con la media nazionale, mentre a Lecco città con il 27% dei voti abbiamo anche migliorato il già buon risultato delle politiche di un anno fa. Di questo non possiamo che essere contenti ed è la dimostrazione del fatto che la strada che il PD ha intrapreso con le primarie del 3 marzo scorso è quella giusta”.

“Ringraziamo quindi i quasi 40mila elettori che in provincia di Lecco hanno dato fiducia al progetto del Partito Democratico, e facciamo le nostre congratulazioni a Giuliano Pisapia, Irene Tinagli, Pierfrancesco Majorino, Patrizia Toia e Brando Benifei che sono stati eletti al Parlamento europeo per la nostra circoscrizione. Ora aspettiamo con fiducia lo scrutinio delle elezioni amministrative”.

Soddisfatto Gino Del Boca, segretario del circolo di Merate

Si dichiara soddisfatto, anche se chiaramente non contento Gino Del Boca, segretario del circolo Pd di Merate, città chiamata anche al rinnovo del Consiglio comunale (lo scrutinio inizia oggi, lunedì, alle 14). Lo stesso Del Boca è candidato alle elezioni comunali con la lista di centrosinistra Cambia Merate. “Così come già successo in occasione delle politiche e delle europee Merate si è mostrata in controtendenza rispetto ai dati nazionali. La Lega ha vinto sì, ma siamo riusciti ad arginare la sua cavalcata”. In alcuni seggi dei 16 in cui sono suddivisi gli elettori meratesi, il Pd è riuscito a porsi in cima, seppur di poco, alla classifica del gradimento dei votanti.

Stiamo parlando dei seggi 2 e 3, in cui sono ricompresi gli abitanti del centro (rappresentati anche dai seggi 1 e 4). “Sono risultati che ci fanno sperare e che premiano il lavoro svolto dai nostri attivisti del circolo e dai nostri simpatizzanti. Certo da domani bisognerà cambiare e molto. Noi siamo pronti a metterci in gioco e possiamo farlo contando anche sulla folta presenza di under 30 all’interno del nostro gruppo”.