Europee. Pietro Fiocchi è stato eletto, entra nel Parlamento Europeo

Oltre 9 mila preferenze per il candidato lecchese di Fratelli d’Italia

Figlio della nota famiglia di imprenditori lecchesi, andrà a Bruxelles

LECCO – La città di Lecco avrà il suo europarlamentare: si tratta di Pietro Fiocchi, candidato con Fratelli d’Italia, che ha conquistato oltre 9,2 mila voti nella circoscrizione Nord Ovest.

Rappresenterà, oltre agli interessi territoriali, in modo particolare i cacciatori, come del resto già dichiarato dallo stesso Fiocchi, figlio della nota famiglia di imprenditori fondatori della Fiocchi Munizioni di Lecco.

“Il risultato di queste elezioni europee segna un cambio di passo da parte di Fratelli d’Italia su tutto il territorio nazionale, ed in modo particolare nella provincia lecchese”, dichiara l’architetto Fabio Mastroberardino, portavoce provinciale del partito, che specifica: “il lavoro svolto con passione da tutti i nostri iscritti ci ha portato in poco più di un anno a passare dal 3,6% delle politiche del 2018 al 5,8% attuale, e ad essere l’unico partito in crescita insieme alla Lega.”

“Sono molto orgoglioso del risultato ottenuto da Fratelli d’Italia nella provincia di Lecco, che insieme a Como è la provincia lombarda dove il nostro partito ha ottenuto la percentuale più alta” dichiara l’Onorevole Alessio Butti.

“Questo risultato è certamente merito della nuova classe dirigente lecchese, che è riuscita a coinvolgere nuove forze nel nostro progetto, e anche dello splendido lavoro svolto dal candidato lecchese Pietro Fiocchi.”

“E’ molto importante, in vista delle prossime comunali, sottolineare lo splendido risultato nella città di Lecco, dove Fratelli d’Italia ha raggiunto quasi il 7% dei voti”, ha sottolineato Enrico Castelnuovo, coordinatore cittadino di Lecco.