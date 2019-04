Candidato alle elezioni europee, Pisapia incontra gli elettori a Lecco.

In serata un secondo incontro all’auditorium di Merate

LECCO – Avvocato, scrittore, deputato per due legislature ed ex sindaco di Milano: Giuliano Pisapia è oggi in corsa per le elezioni europee e martedì ha raggiunto Lecco per due appuntamenti elettorali.

Alle 17.45 è stato accolto presso la Sala Vittoria della Cgil di Lecco, ospite dell’incontro coordinato da Raffaele Straniero, consigliere regionale PD, con gli interventi dei due assessori comunali di Lecco, Simona Piazza e Alessio Dossi.

Prima, però, Pisapia è stato accompagnato sul lungolago di Lecco per un sopralluogo alla nuova Ciclopista tra Lecco e la località Pradello.

“Voglio mettere a disposizione la mia esperienza come giurista e come sindaco, per cambiare questa Europa, a partire dai temi fondamentali per il nostro futuro e quello delle prossime generazioni: il clima, le nuove tecnologie e l’immigrazione che non può essere affrontata senza un’unità forte” ha spiegato Pisapia, capolista nella circoscrizione Nord-Ovest per la lista “Pd-Siamo Europei”

“Un’Europa da cambiare – ha proseguito – fatta di luci e di ombre, di passi avanti e di passi indietro. Ma se non marciamo insieme non si possono risolvere i problemi e le sfide che ci attendono. Un’Europa da riformare, volando in alto ma guardando in basso”.

In serata, alle ore 21, Pisapia è atteso all’auditorium di Merate. Modererà l’incontro Giovanni Pelle, tesoriere e addetto stampa del Partito Democratico di Merate

Interverranno Gino del Boca, segretario del Partito Democratico di Merate, e Marinella Maldini, Segretario provinciale del Partico Democratico di Lecco.