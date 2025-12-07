Ezio Venturini torna in politica e aderisce a Patto per il Nord

L’ex assessore lecchese sceglie il movimento promosso anche dal senatore Umberto Bossi e dall’onorevole Paolo Grimoldi, spiegando le sue motivazioni

LECCO – L’ex assessore all’Ambiente e ai Trasporti del Comune di Lecco durante l’amministrazione di centrosinistra guidata da Virginio Brivio (2015-2020), torna sulla scena politica annunciando la propria adesione a Patto per il Nord, il movimento che vede come presidente onorario il Sen. Umberto Bossi e come Segretario Federale l’On. Paolo Grimoldi.

Venturini affida la sua scelta a una lunga lettera rivolta ai cittadini, nella quale richiama il legame con il territorio lecchese e denuncia quella che definisce una stagione politica segnata da promesse disattese e scarsa competenza. Il suo ritorno, spiega, vuole essere un gesto di “concretezza” e di rinnovato impegno civico, ponendo al centro il bene comune e l’ascolto delle comunità locali.

Nelle sue parole, Patto per il Nord rappresenta lo strumento per voltare pagina e ricostruire un rapporto diretto con cittadini che, a suo giudizio, hanno subito per troppo tempo disagi e scarsa attenzione. Un impegno che, afferma, riguarda anche il benessere animale, tema al quale promette di dedicarsi personalmente all’interno della consulta creata dal movimento.

Di seguito, pubblichiamo la lettera integrale firmata da Ezio Venturini.

È con il cuore in mano, e guardando il nostro amato Resegone al tramonto, che vi parlo. La scelta di aderire a Patto per il Nord non è un gesto politico freddo, ma un atto di profonda consapevolezza, condiviso da undici regioni stanche di promesse mancate e “chiacchiere” vuote. Per troppo tempo, la politica tradizionale ha lasciato i cittadini del Nord a subire disagi, dimenticando le nostre esigenze. Questo movimento si propone di riportare al centro dell’agenda politica la concretezza, quella che conosciamo bene noi lecchesi, e l’onestà intellettuale. Mettiamo un punto netto a chi ha cercato solo poltrone senza adeguate competenze. La mia personale visione affonda le radici proprio qui, nella “terra appartenente al Manzoni”, la nostra Lecco. I paesaggi e lo spirito dei luoghi narrati nei Promessi Sposi non sono solo uno sfondo letterario, ma il nostro patrimonio identitario, l’anima che ci unisce. È l’amore per questa terra, che ha formato generazioni di lavoratori onesti e pensatori, a ispirare il mio impegno civico e la mia dedizione al bene comune. Questa terra non è solo un luogo dove viviamo; è la nostra identità, la nostra storia, il battito del nostro cuore. Sono intimamente convinto che la politica locale non possa e non debba mai essere un mestiere, una carriera fine a se stessa. Deve essere una missione. Una missione che richiede mani concrete, menti capaci e una dedizione pura, che nasce dall’amore viscerale per il nostro territorio. Per troppi anni, con dolore che sento ancora vivo, abbiamo assistito a uno spettacolo che non ci meritavamo. Figure che si aggiravano nelle stanze del potere non con idee o competenze, ma in cerca di poltrone, pronti a comportamenti servili pur di ottenere un favore. Una politica che ha dimenticato il suo scopo più nobile: il bene comune. Oggi, con Patto per il Nord, la musica cambia. La festa è finita per chi ha approfittato della nostra fiducia. È tempo di ricominciare da capo, con umiltà ma con determinazione. La sfida è ardua, un’ardua opera ambiziosa. Ma so, con certezza nel cuore, che lavorando insieme, in squadra, uniti dalla stessa visione, potremo raggiungere ogni obiettivo e ridare dignità e futuro al nostro territorio. E in questa visione, non posso dimenticare i nostri amici più fedeli, gli animali d’affezione. Guardatevi intorno: una famiglia su tre a Lecco ha un cane o un gatto. E quanti felini vagano per le nostre strade, sopravvivendo solo grazie alla dedizione instancabile delle associazioni animaliste e delle “gattare”? C’è ancora tanto, tantissimo da fare. È una questione di civiltà, di empatia che definisce chi siamo come comunità. Patto per il Nord ha istituito una consulta dedicata esclusivamente a questo tema. Persone concrete, competenti e che conoscono a fondo il territorio. Darò personalmente una mano, con tutto me stesso, perché ogni creatura merita rispetto. Vi ringrazio per la gentile attenzione, per il vostro tempo e, spero, per la vostra fiducia.

Con affetto sincero per la nostra Lecco,

Ezio Venturini

Patto per il Nord