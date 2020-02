Fare Ambiente, la proposta ecologista in ‘casa’ centrodestra

Fare Ambiente, movimento ecologista europeo, si attiva a Lecco

La presidente è Virginia Tentori, ex assessore di Forza Italia

LECCO – Chi ha detto che l’ecologismo debba essere ‘green’ per forza? A Lecco i movimenti a difesa delle questioni ambientali hanno almeno due ‘colori’ politici: quello di Fare Ambiente Lecco presentata sabato nella sede degli ‘azzurri’ di Forza Italia e quello, a tinte verdi nel logo, di Ambientalmente Lecco, lanciata dall’assessore Alessio Dossi nell’area del centrosinistra.

Il tema, indiscutibilmente d’attualità dopo Greta Thunberg e le manifestazioni studentesche, è destinato quindi ad entrare anche nella campagna delle prossime elezioni a Lecco, con due formazioni negli opposti schieramenti.

Se Alessio Dossi, già presidente di Legambiente Lecco e oggi assessore all’Ambiente della Giunta Brivio, proporrà il movimento in una lista civica a sostegno della coalizione di Mauro Gattinoni, dall’altra parte Fare Ambiente è un’associazione nazionale che recentemente ha inaugurato la sua attività anche a Lecco. La presidentessa provinciale è l’arch. Virginia Tentori, ex assessore comunale all’Ambiente, esponente di Forza Italia e candidata nella civica di centrodestra ‘Lecco Merita di Più’.

Al ‘battesimo’ del coordinamento lecchese del movimento ha partecipato il presidente nazionale di Fare Ambiente, Vincenzo Pepe, e il consigliere regionale Mauro Piazza, di Forza Italia.

“L’associazione esiste a Lecco da settembre – ha spiegato Virginia Tentori – abbiamo già realizzato alcune iniziative nei comuni della provincia ed ora ci focalizzeremo sulla città. Lecco ha un grande tradizione sui temi ambientalisti, per un decennio ha vinto premi nazionali per i risultati sulla raccolta rifiuti, ora siamo finiti agli ultimi posti. Non è un tema elettorale o nuovo per noi, diversi amministratori del centrodestra lecchese hanno avuto ruoli importanti in associazioni ed enti legati all’ambiente. Vogliamo riportare al centro queste tematiche”.

Fare Ambiente lavorerà in particolare proprio sul tema dei rifiuti: “Ce ne sono di dannosissimi per l’ambiente, come l’olio utilizzato in cucina e i toner e cartucce delle stampanti – ha proseguito Tentori – abbiamo la fortuna di vivere in un territorio dove già esistono delle postazioni di raccolta, quello che manca è l’ultimo passaggio, il cittadino deve recarsi personalmente a depositare i rifiuti, Qui interveniamo noi volontari ambientali, facendoci carico di portare questi rifiuti nelle postazioni. Chiediamo ai cittadini di inviarci una segnalazione via email per effettuarne la raccolta”.

“Anche il nostro territorio ha conosciuto questa rinnovata coscienza giovanile sui temi ambientali – ha concluso Tentori – crediamo vada indirizzata, non sono sempre gli slogan quelli che fanno la sostanza”.