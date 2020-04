Fase 2? Il M5S chiede alla Camera di Commercio un tavolo territoriale

LECCO / COMO – In Lombardia si comincia a parlare di Fase 2, ovvero della possibilità che le attività produttive possano gradualmente tornare a funzionare nelle prossime settimane.

A questo proposito, il consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle Raffaele Erba, riprendendo l’appello lanciato dal segretario provinciale della Cgil Giacomo Licata, ha scritto una lettera a Marco Galimberti (Presidente della Camera di Commercio Como-Lecco) per chiedere la riattivazione del Tavolo per la Competitività, sospeso negli ultimi mesi proprio per via del Coronavirus.

“Il Tavolo Territoriale per la Competitività e lo Sviluppo è uno strumento fondamentale per pianificare la Fase 2 perché mette a confronto istituzioni, operatori economici e portatori di interesse utile in vista della riapertura – dichiara Raffaele Erba – I temi urgenti da affrontare sono diversi e importanti: la sicurezza dei lavoratori, l’inquadramento dei comparti maggiormente colpiti dalla crisi nel nostro territorio e il monitoraggio sulle misure economiche a sostegno delle imprese. Oggi possiamo sfruttare gli strumenti tecnologici per convocare il tavolo a distanza, mettendo in contatto i partecipanti in videoconferenza”.

Il consigliere Erba ha intenzione di avanzare un’altra proposta agli imprenditori in attesa della ripartenza delle attività economiche.

“Chiederò alla Camera di Commercio e alle altre associazioni di categoria di valutare la possibile creazione di gruppi di acquisto per l’approvvigionamento delle mascherine e degli altri dispositivi di protezione individuale per fare in modo che tutte le aziende riescano ad entrarne in possesso a prezzi calmierati”, aggiunge il consigliere del MoVimento 5 Stelle.