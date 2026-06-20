Fattore Lecco: “Continuiamo a lavorare per il Bene Comune”

La lista civica riparte unita attorno a Gattinoni e ai consiglieri eletti

Opposizione rigorosa e il proseguimento di un percorso civico aperto alla città

LECCO – A poco meno di due settimane di distanza dalla tornata elettorale che ha visto la coalizione di centrosinistra uscire sconfitta dalle urne, Fattore Lecco avvia una nuova fase della sua vita guardando sia al nuovo ruolo di forza di minoranza sia aprendo un nuovo percorso di impegno civico e prepolitico aperto alla città, individuando già un primo appuntamento insieme ai propri sostenitori.

“Fattore Lecco c’è stata, c’è e ci sarà, continuando a lavorare, sempre per il Bene Comune della città – ha dichiarato il gruppo civico – Lo faremo anche dai banchi della minoranza, soprattutto su quei temi che negli ultimi 6 anni ci hanno visti particolarmente attivi: educazione, famiglia, scuola, giovani, sport e tessuto rionale. È un impegno che abbiamo preso davanti ai cittadini, ma anche la volontà espressa dai nostri candidati e dagli attivisti in questa fase di confronto interno seguita all’esito elettorale”.

“Siamo nati nel 2019, a sostegno della candidatura di Mauro Gattinoni come sindaco di Lecco, fino a diventare seconda forza della coalizione di centrosinistra e soggetto decisivo sia nella vittoria elettorale sia all’interno della compagine amministrativa – si legge ancora nel comunicato di Fattore Lecco – Ora il nostro percorso dovrà mutare forme, prendendo atto dei risultati delle urne e comprendendo il nuovo ruolo a cui i lecchesi ci hanno indicato, anzitutto sostenendo il cammino del gruppo consiliare di minoranza composto da Gerolamo Fazzini e Veronica Rosa, oltre che dall’ex-sindaco Gattinoni. Un ruolo che intendiamo pacato nei toni, ma rigoroso e senza sconti all’amministrazione guidata da Carlo Piazza e Filippo Boscagli”.

“In questi giorni di riflessione è emersa l’urgenza di un lavoro che sia anche prepolitico, partendo dalla constatazione che il tasso di astensione è rimasto molto alto (aggirandosi intorno al 40% nei due turni delle consultazioni comunali) – ha concluso la formazione legata al Sindaco uscente – Desideriamo convogliare l’entusiasmo e l’energia messe in moto durante la campagna elettorale, anche da parte di persone che avvicinandosi alla nostra realtà hanno sperimentato per la prima volta un coinvolgimento politico diretto. Cittadine e cittadini persuasi dalla bontà del lavoro svolto dalla precedente amministrazione e che, come tutti i membri di Fattore Lecco, continuano a considerare Gattinoni come una preziosa risorsa per l’intera città. Per questa ragione il prossimo 8 luglio vogliamo radunare attivisti e simpatizzanti per tracciare la strada su cui camminare nel prossimo futuro».