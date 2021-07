Fattore Lecco. Eventi estivi: “Lecco si dimostra una città viva”

Il presidente di Fattore Lecco Giacomo Galli

“Un programma di eventi e iniziative che si è rivelato vincente”

LECCO – Il gruppo consigliare di maggioranza Fattore Lecco, traccia un bilancio degli eventi organizzati dall’Amministrazione Comunale in questa prima parte d’estate. Nel comunicato stampa a firma del presidente di Fattore Lecco Giacomo Galli la soddisfazione nel vedere una città che si è dimostrata viva.

“Lecco è viva e il grande successo degli eventi delle scorse settimane lo dimostra. Dalla Piccola alle montagne, passando per il Centro, gli eventi organizzati dall’Amministrazione Comunale insieme alle numerose realtà del territorio hanno offerto a tutti la prova che Lecco può vivacizzare la propria offerta e diventare sempre più attrattiva, sia per i propri cittadini che per i turisti, nonostante il periodo e i limiti imposti dalle necessarie norme di sicurezza.

Piccola Playground, che ha messo al centro lo sport e i talenti della città, la Piazza dell’Innominato, con il suo valore culturale e sociale, e la prima serata del festival “Con la testa all’insù” hanno animato in tutte le ore del giorno e per più giorni della settimana l’area de “La Piccola”, finora usata solo per il mercato.

Lecco Ama la Montagna si è rivelata essere un’iniziativa molto apprezzata dai lecchesi come dai turisti, per la possibilità di cimentarsi in attività nuove e particolari. È stata anche una preziosa occasione per costruire una rete tra associazioni, attività ricettive e gruppi sportivi, grazie ad un progetto di valorizzazione delle nostre montagne e dei nostri sentieri, da Erna a Somasca.

Infine la Notte Bianca ha confermato la voglia dei lecchesi di vivere il centro cittadino godendo di iniziative culturali di qualità.

Un programma di eventi e iniziative che si è rivelato vincente e apprezzato dalle numerose persone che hanno partecipato, in famiglia, singolarmente o con gli amici. Un programma sapientemente orchestrato dalla Giunta e, in particolare, dall’assessore alla cultura Simona Piazza e dall’assessore di Fattore Lecco all’attrattività territoriale Giovanni Cattaneo.

Il desiderio di Fattore Lecco è continuare a dare il proprio contributo affinché si prosegua con la sperimentazione di iniziative come queste che, con le normali migliorie e con ancora maggiore coraggio, dimostrano che Lecco è una città viva e attrattiva”.