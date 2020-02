Ferrari in visita al Carcere di Pescarenico: “Un esempio positivo”

Roberto Ferrari in visita al casa circondariale di Pescarenico

Il parlamentare oggionese loda il lavoro del personale penitenziario

LECCO – “Il carcere è un ambiente mai semplice ma posso testimoniare come la realtà di Lecco sia un esempio da seguire”. Così l’on. Roberto Ferrari commenta la visita al carcere di Pescarenico compiuta lunedì dal parlamentare ed ex sindaco di Oggiono.

“Ho voluto conoscere l’ambiente in cui lavora il personale dell’amministrazione e della polizia penitenziaria. Ho scoperto una realtà in cui operano professionalità di grande livello che garantiscono la sicurezza senza trascurare la dignità delle persone recluse – ha spiegato Ferrari – Una realtà volta alla rieducazione di chi ha commesso delitti ma anche all’educazione di chi sta fuori attraverso un dialogo proficuo con il mondo della scuola”.

“Naturalmente come in tutte le strutture dello Stato ci sono carenze di organico e cronica mancanza di fondi conclude – Mi impegnerò nel mio piccolo perché questa esigenza sia portata all’attenzione dell’amministrazione centrale della giustizia”