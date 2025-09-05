Ferrovia Milano-Tirano, sopralluogo tra i cantieri lecchesi in vista delle Olimpiadi Invernali 2026

Regione, RFI e Provincia hanno fatto tappa tra Abbadia, Mandello, Varenna, Bellano e Lierna

Il sottosegretario Mauro Piazza: “Opere cruciali che miglioreranno la ferrovia e in generale la mobilità del territorio lecchese”

LECCO – Prosegue l’opera di ammodernamento della linea ferroviaria Milano–Tirano, un asse strategico non solo per i collegamenti con la Valtellina in vista delle Olimpiadi invernali 2026, ma anche per la mobilità quotidiana del territorio lecchese. Regione Lombardia e Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) hanno messo in campo un piano di lavori per circa 300 milioni di euro, 30 dei quali concentrati sui cantieri attivi tra Abbadia Lariana, Mandello del Lario, Varenna e Bellano.

Nella giornata di oggi, venerdì, l’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, ha effettuato un sopralluogo ai cantieri, accompagnata dall’amministratore delegato di Rfi, Aldo Isi, e dal sottosegretario regionale Mauro Piazza, presente anche la Provincia di Lecco con il vicepresidente Mattia Micheli.

Gli interventi prevedono il rinnovo dei binari e il risanamento della massicciata, la soppressione di passaggi a livello con la realizzazione di sottopassi, la riqualificazione delle stazioni e il miglioramento della loro accessibilità, oltre all’efficientamento delle sedi di incrocio per garantire una gestione più regolare della circolazione, anche durante il periodo olimpico.

“I lavori in corso – evidenzia l’assessore Terzi – sono fondamentali per ammodernare una delle infrastrutture ferroviarie più rilevanti a livello lombardo, sull’asse di collegamento tra Milano e la Valtellina, strategico in ottica Olimpiadi e non solo. Come Regione abbiamo cofinanziato opere attraverso il Piano Lombardia e messo in campo un’azione politica affinchè fossero destinate risorse e attenzione alla linea. Gli interventi garantiranno i massimi standard di sicurezza, miglioreranno l’affidabilità dell’infrastruttura e l’accessibilità alle stazioni. Ci saranno effetti benefici sulla regolarità del servizio grazie agli interventi sulle sedi di incrocio e a una riduzione dei ritardi dovuti ai passaggi a livello. Andiamo avanti puntando su innovazione e sostenibilità”.

Sulla stessa linea il commento del sottosegretario Mauro Piazza: “Si tratta di opere cruciali che miglioreranno la ferrovia e in generale la mobilità del territorio lecchese. Con grande concretezza vediamo la realizzazione di interventi molto attesi per i quali, negli anni, abbiamo portato avanti un lavoro sinergico che ha coinvolto gli enti locali. Le interazioni con tutti i soggetti interessati sono state proficue e stanno determinando un cambiamento reale, frutto di un impegno condiviso. Le Olimpiadi hanno consentito di convogliare nel Lecchese risorse decisive finanziando opere che come queste resteranno in eredità al territorio”.

I cantieri in corso

Abbadia Lariana: ad agosto è stato varato il nuovo ponte ferroviario lungo via per Novegolo, che sostituirà e allargherà il sottopasso esistente. Prevista la soppressione del passaggio a livello al km 7+554 entro la fine del 2025. Investimento da 1 milione di euro.

Mandello del Lario: ricostruito il sottopasso di via Parodi, migliorata l’accessibilità della stazione con ascensori, nuove scale e marciapiedi rialzati. Lavori da 9 milioni di euro, ormai in fase di ultimazione.

Varenna: in corso un pacchetto di interventi da 7 milioni di euro che include un nuovo sottopasso, un marciapiede aggiuntivo sul secondo binario, l’adeguamento del primo e l’installazione di pensiline, ascensori e scale. Conclusione prevista entro il 2025.

Bellano: avviata ad aprile 2025 la realizzazione del sottopasso per la soppressione del passaggio a livello al km 25+153, per un valore complessivo di 11,35 milioni (2 milioni da Regione, 2 milioni da Anas, 7,35 milioni da Rfi). Chiusura del passaggio a livello prevista nel 2027.

Lierna: lavori in fase di ultimazione per l’upgrading della stazione, con innalzamento e prolungamento delle banchine, rinnovo pavimentazioni, impianti di segnalamento, trazione elettrica e telecomunicazioni. Importo: 5,8 milioni di euro.

Un programma di investimenti che, secondo Regione Lombardia e Rfi, segna un passo concreto verso una mobilità più sicura, efficiente e accessibile per l’intero territorio.