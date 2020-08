Festa de L’Unità provinciale di Lecco on line: “Sfiorate 10mila visualizzazioni su Facebook”

Videoconferenza nella settimana dal 20 al 25 luglio

LECCO – Grande successo per la prima edizione della Festa de L’Unità provinciale di Lecco in modalità online. Gli incontri in videoconferenza che si sono susseguiti nella settimana dal 20 al 25 luglio sono stati molto partecipati, oltre ad aver toccato numerosi temi di attualità, dalla condizione della donna al lavoro, dai diritti alla scuola.

In totale le visualizzazioni delle dirette Facebook hanno sfiorato quota 10.000, la media per evento è stata di più di 1300 visualizzazioni. Gli eventi più partecipati sono stati “L’Italia che cambia con le donne” e “L’Italia che cambia con le città” con la partecipazione del sindaco di Lecco Virginio Brivio e del candidato sindaco Mauro Gattinoni. L’evento di chiusura “L’Italia che cambia con il Partito Democratico”, con la partecipazione di Andrea Orlando, è stato visionato da quasi 1500 persone.

“Le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria ci hanno portati a sperimentare una formula nuova – afferma la Segretaria Provinciale del Partito Democratico Marinella Maldini – speravamo venisse ben accolta e i risultati ottenuti hanno confermato e superato le nostre attese. C’è ancora desiderio di partecipazione e la quarantena degli ultimi mesi non ha spento la passione politica e la voglia di discutere dei grandi temi”.

Tutti i video degli incontri sono tuttora visibili sulla pagina Facebook del PD Provinciale di Lecco