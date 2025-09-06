Flash mob in piazza a Lecco per sostenere la Flotilla verso Gaza

In Piazza XX Settembre l’iniziativa promossa dalla Cgil Lecco con associazioni e cittadini

Immagini crude e forti hanno composto la scritta “Stop” alla guerra

LECCO – La voce di Lecco si è unita oggi pomeriggio, sabato, al coro nazionale e internazionale che sostiene la missione civile della Global Sumud Flotilla, impegnata a portare aiuti umanitari verso Gaza. L’iniziativa si è svolta in Piazza XX Settembre, davanti a Palazzo delle Paure, dove decine di persone hanno preso parte al flash mob promosso dalla Cgil Lecco insieme a diverse associazioni, presente anche il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni.

A guidare l’appuntamento è stato Diego Riva, segretario generale della Cgil lecchese. Nel suo intervento, ha sottolineato: “Abbiamo organizzato questa iniziativa che si è unita a quelle che si sono svolte e si stanno svolgendo questa serta in tutta Italia, dalle 17 alle 20. Dobbiamo continuare a parlare e sensibilizzare la società civile sul sostegno alla Global Sumud Flotilla, che vede decine di imbarcazioni provenienti da 44 Paesi navigare verso Gaza per portare aiuti umanitari alla popolazione. Dobbiamo far sentire la nostra vicinanza e oggi anche la voce di Lecco si è unita a questo coro internazionale di sostegno”.

La Flotilla, la cui partenza è avvenuta nei giorni scorsi, ha come obiettivo quello di rompere il blocco navale e consegnare cibo, acqua, medicinali e beni di prima necessità. A bordo ci sono attivisti, medici, giornalisti e cittadini provenienti da ogni parte del mondo. L’arrivo delle imbarcazioni è previsto tra il 16 e il 18 settembre. “L’auspicio e che non succeda nulla di drammatico, perchè il rischio è che all’arrivo vengano arrestati e le imbarcazioni sequestrare se non, peggio ancora, vengano bombardate in prossimità della costa”, spiega Riva.

Durante il flash mob, i partecipanti hanno mostrato immagini forti di Gaza e dei palestinesi Con le fotografie è stata composta la scritta “Stop alla guerra”, un grido collettivo che Riva ha ribadito con fermezza: “Israele ha superato ogni limite ed è bene che la voce di tantissimi Paesi del mondo si faccia sentire per dire basta alla guerra. Un’iniziativa non violenta che si unisce a quelle di altre città italiane e non solo, con l’auspicio che quanto prima tacciano le armi e si arrivi a un’intesa di pace”.

L’appuntamento, che si è svolto oggi, ha rappresentato non solo un momento di mobilitazione civile, ma anche un’occasione di incontro e riflessione. “Non possiamo rimanere immobili e in silenzio di fronte a quanto sta accadendo in Palestina”, è stato il messaggio lanciato dagli organizzatori, invitando i cittadini a non girarsi dall’altra parte di fronte a una crisi umanitaria che continua a colpire Gaza.