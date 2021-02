L’intervento del consigliere regionale Raffaele Straniero del PD

“Mozione di sfiducia respinta ma le cose non cambiano e continuano a negare gli errori”

LECCO – “Lega e alleati hanno salvato ancora una volta Fontana e la sua Giunta, ma è una difesa disperata di un fortino che si sta evidentemente sgretolando”. E’ il commento del consigliere regionale lecchese Raffaele Straniero, del Partito Democratico, sulla sfiducia al governatore che è stata respinta in aula (vedi qui).

“Da marzo scorso – prosegue Straniero – hanno sempre negato problemi ed errori, ma hanno cambiato prima il direttore generale della sanità e poi l’assessore, proprio perché le cose non hanno funzionato. La mozione di sfiducia è stata ancora respinta, ma le cose non cambiano: la Lombardia va salvata da questa crisi e Fontana e la sua Giunta non sono in grado di farlo”.

“E mi hanno convinto ancora di più a votare la sfiducia proprio le comunicazioni di Fontana di martedì scorso – aggiunge – quando ha negato la realtà degli errori commessi dalla Regione e ha reiterato la linea della maggioranza di non mettersi mai in discussione e vedere sempre un disegno anti lombardo del Governo che non esiste”