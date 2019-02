M5S chiede che la Regione venga rimborsata dall’ex governatore Formigoni

La mozione sarà discussa in Consiglio Regionale

MILANO – “Abbiamo depositato una mozione urgente nella seduta di Consiglio regionale di martedì 26 febbraio, che chiede che Regione Lombardia effettui la richiesta di risarcimento danni in sede civile (sede civile ex art. 2043 c.c. Ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell’art. 185 del Codice penale) a seguito della condanna in via definitiva per corruzione del Presidente Roberto Formigoni”.

Lo annuncia Luigi Piccirillo, consigliere regionale del M5S Lombardia.

Roberto Formigoni è in carcere dalla scorsa settimana dopo la condannato definitiva a 5 anni e 10 mesi di reclusione per corruzione sulla vicenda dei rimborsi destinati alla Fondazione Maugeri e all’Ospedale San Raffaele.

“Ha danneggiato tutti i cittadini lombardi che vanno risarciti – prosegue l’esponente dei Cinque Stelle – È possibile per la Regione Lombardia avanzare in via autonoma un’apposita richiesta di risarcimento danni in sede civile”.

La mozione verrà discussa nella seduta della prossima settimana, martedì 5 marzo, “ci auguriamo – conclude Piccirillo – che il Consiglio regionale dia seguito alla nostra richiesta , nonostante le parole del Presidente Fontana che si è detto ‘amareggiato e dispiaciuto per Formigoni che per diciotto anni ha contribuito a sviluppare una incontestabile serie di importanti primati in Lombardia’. Ma l’illegalità non può mai essere la strada maestra per raggiungere risultati e un sistema che favorisce gli amici e gli amici degli amici non è in assoluto un esempio di buona amministrazione”.