I commenti dei politici lecchesi sulla carcerazione dell’ex governatore

La solidarietà di chi gli era vicino. Dalla parte opposta: “Giustizia è fatta”

Filippo Boscagli, consigliere comunale (Noi con l’Italia) – “L’amarezza a caldo di una sentenza che appare tanto abnorme quanto ingiusta. Assolto chi ha scritto quelle delibere, assolti chi le ha votate collegialmente, paga e tantissimo solo uno. Nel rispetto delle sentenze bisogna sempre ricordare che la verità processuale molto spesso non coincide con la verità dei fatti. Si tenta di ritagliare a Formigoni un abito su misura da reietto. Ma la sua statura umana, culturale e politica è di gran lunga diversa. Lo sanno bene i cittadini Lombardi per cui l’idea di essere stati governati dal Crimine per vent’anni è semplicemente incredibile e contrasta con la propria esperienza quotidiana”.

Mauro Piazza, consigliere regionale (Forza Italia) – “È stato un privilegio aver potuto osservare “dal di dentro” – in questi anni in Consiglio Regionale – la straordinaria macchina amministrativa costruita da Roberto Formigoni in Regione Lombardia nell’interesse di ogni singolo lombardo, una costruzione alla cui base vi era una cultura politica grande che vede la società prima dello Stato, la libertà e la responsabilità come pietre angolari.

Raffale Straniero, consigliere regionale (PD) – “Dal punto di vista personale possiamo essere dispiaciuti, personalmente non sono un giustizialista ma siamo arrivati al termine di una vicenda giudiziaria lunga e sofferta. La giustizia ha fatto il suo corso. Sul caso argomento del processo ci siamo già espressi politicamente a suo tempo. Rimangono gli interrogativi e le perplessità lasciate da questa vicenda sul modo di gestire le risorse della sanità lombarda”.

Massimo Riva, consigliere comunale (Movimento Cinque Stelle): “Una sentenza giusta e proporzionata alla gravità estrema del reato, la corruzione, uno dei più odiosi che ricadono direttamente e indirettamente sulle tasche dei cittadini. Finalmente è previsto il carcere, così come contemplato dalla nuova legge denominata ‘spazza corrotti’. Non gioisco per la carcerazione di Formigoni, non c’è gioia quando una persona finisce in carcere ma solo giustizia. La sentenza è ineccepibile e arriva al termine di un procedimento processuale. Formigoni sconti la sua pena e paghi il suo debito con la giustizia” .

Alessio Butti, parlamentare (Fratelli d’Italia) – “Differenziamo le questioni. Questa legge ‘spazza corrotti’ risente di un’intransigenza fuori da ogni concetto razionale del diritto. Ha degli aspetti positivi ma anche delle nefandezze, non ultima quella di prevedere il carcere per una persona di 72 anni, che non ha certo commesso omicidi. Con la legge precedente avrebbe potuto godere di pene alternative alla reclusione. Il secondo punto è l’uomo politico. Non entro nella questione della vicenda giudiziaria che non conoscono pienamente, ma ho conosciuto Formigoni, un politico che ha consentito una crescita importante al sistema Lombardia, che ha saputo fare bene. Credo che il suo errore sia stato circondarsi di soggetti non sempre affidabili. Lui paga questo”.

Alberto Anghileri, consigliere comunale (Con la Sinistra Cambia Lecco) – “Finalmente la giustizia ha fatto il suo corso. Va ricordato che Formigoni è stato condannato in tutti i gradi di giudizio. Oggi la giustizia è un po’ più uguale per tutti, speriamo non sia l’unico potente che paghi per i suoi errori. Credo che chi lo ha votato per vent’anni debba fare una riflessione. Si parla di una sanità lombarda eccellente, certo ma solo se riesci ad entrarci. Le liste di attesa sono infinite, al contrario nella sanità privata è possibile prenotare un esame in breve tempo. Questo perché Formigoni ha privatizzato una parte della sanità. Questo a mio giudizio è un errore politico, non un reato. Ma è stato corrotto, lo dice la sentenza, e per questo è giusto che paghi”.

