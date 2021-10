Formigoni torna a Lecco per presentare il suo libro

“Una storia popolare”, Roberto Formigoni a Lecco presenta il suo libro

L’incontro promosso da Libertà Protagonista e dal Centro Culturale Alessandro Manzoni

LECCO – Roberto Formigoni sarà a Lecco per un incontro pubblico organizzato martedì prossimo 26 ottobre per presentare il suo libro “Una storia popolare”, scritto in collaborazione con il giornalista Rodolfo Casadei.

Promossa dall’associazione culturale Libertà Protagonista e dal Centro Culturale Alessandro Manzoni, la serata (Sala Ticozzi, inizio ore 20,30) sarà coordinata da Gianluca Bezzi e, prendendo spunto dai contenuti del libro, getterà uno sguardo anche sui temi di fondo dell’attuale situazione politica e culturale.

Il libro è diviso in quattro parti: la giovinezza e l’incontro con Gioventù Studentesca e Comunione e Liberazione; gli anni alla guida del Movimento Popolare; gli anni al governo di Regione Lombardia; bilanci e rivelazioni sul rapporto di CL con la politica, sulla DC, Silvio Berlusconi, la Lega di Bossi, i giorni in carcere, don Giussani e don Julián Carrón.

E’ richiesto il Certificato verde Covid 19 – Green pass. All’interno è necessario l’uso della mascherina.