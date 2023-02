Forza Italia chiude la campagna elettorale con la senatrice Licia Ronzulli

“In Lombardia si confermerà la vittoria del Centrodestra e del presidente Fontana”

Incontro ad Airuno con i candidati Adriana Maria Rossi, Caterina Loprete, Carlo Giovanni Pelucchi e Fernando De Giambattista

AIRUNO – E’ stata la senatrice Licia Ronzulli, commissario regionale e capogruppo di Forza Italia al Senato, a chiudere la campagna elettorale dei candidati lecchesi di Forza Italia alle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio. Ad accogliere la senatrice nella sala consigliare del comune di Airuno c’erano i candidati Adriana Maria Rossi vicesindaco di Airuno; Caterina Loprete assessore di Bosisio Parini, Carlo Giovanni Pelucchi vicecoordinatore provinciale di Forza Italia e Fernando De Giambattista ex sindaco di Perledo; insieme al sindaco di Airuno Alessandro Paolo Milani e al coordinatore provinciale di Forza Italia Davide Bergna.

“Mancano poche ore per contattare più persone possibile, purtroppo ci siamo accorti che poche persone sanno che si vota il 12 e 13 febbraio – ha detto l’onorevole Ronzulli -. Non si sa se è una questione di disaffezione o di informazione, ma si tratta di due regioni molto importanti e dispiace se tante persone non andranno a votare. Se vanno a votare poche persone purtroppo c’è un difetto di democrazia”.

Ronzulli ha detto chiaramente che saranno elezioni con una forte valenza politica: “Qualcuno parla addirittura di un referendum sul Governo: non so se cento giorni sono sufficienti per dare un giudizio sul Governo ma sicuramente in questo breve lasso di tempo abbiamo fatto tantissime cose, perciò l’operato del Governo sarà premiato. In Lombardia si confermerà la vittoria del Centrodestra e del presidente Fontana e nel Lazio il Centrodestra strapperà al Centrosinistra la guida della regione. Forza Italia sta tornando a essere interlocutore di tante categorie e stiamo tornando a essere centrali e questo non può che farci piacere”.

Licia Ronzulli ha snocciolato i risultati del Governo e da Forza Italia in questi mesi: “Siamo gente concreta che ama trovare una soluzione ai problemi, abbiamo una classe dirigente competente e che porta risultati. Forza Italia è sempre rimasta legata alle proprie idee e ai propri valori, non scende a compromessi. Questo Governo è un Governo stabile, scelto dagli elettori, è il nostro Governo e attraverso le nostre idee vogliamo dare una marcia in più”.

Infrastrutture del territorio, trasporti, sanità, lavoro, supporto alle fasce più deboli, sono questi alcuni dei temi su cui si sono concentrati i candidati. Un incontro denso di spunti con gli occhi puntati sempre al territorio. In chiusura l’esortazione del sindaco Alessandro Paolo Milani: “Mi raccomando, non dimenticatevi mai dei sindaci che sono impegnati sul territorio”.