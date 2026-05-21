“Forza Italia è casa e cuore di chi lavora”: Craxi e Paroli chiudono la campagna di Boscagli

All’Hotel Don Abbondio dirigenti, amministratori e sostenitori per l’ultimo grande appuntamento pubblico prima delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio

“Lecco merita un’amministrazione di centrodestra e il centrodestra non è completo senza Forza Italia. Questo partito ha un’anima vera”

LECCO – “Forza Italia è uno spazio di libertà. È il partito che mette al centro la persona, che premia il merito e sostiene il bisogno. È casa e cuore di chi lavora e produce”. Con queste parole la senatrice Stefania Craxi ha aperto uno degli interventi più intensi della conferenza stampa conclusiva della campagna elettorale di Forza Italia a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Filippo Boscagli, andata in scena oggi, giovedì 21 maggio, all’Hotel Don Abbondio di Lecco.

Un appuntamento che ha assunto il tono di una vera e propria mobilitazione finale in vista delle elezioni amministrative di domenica 24 e lunedì 25 maggio, tra applausi, richiami ai valori storici del partito e continui inviti all’unità del centrodestra.

Ad aprire l’incontro è stato il segretario provinciale di Forza Italia Lecco Roberto Gagliardi, che ha voluto sottolineare il significato politico del percorso costruito negli ultimi due anni sul territorio lecchese. “È già una vittoria essere qui oggi con una lista autonoma di Forza Italia dopo dieci anni. Abbiamo 32 candidati, giovani e meno giovani, persone con esperienza e neofiti della politica. Questo partito riparte da voi e non si fermerà dopo il voto. Il vostro impegno continuerà anche dopo le elezioni”, ha dichiarato.

Gagliardi ha poi ricordato la presenza costante del partito regionale e nazionale durante tutta la campagna elettorale, citando gli interventi di esponenti di primo piano come Letizia Moratti, Tullio Ferrante, Alessandro Cattaneo, il ministro Paolo Zangrillo e il senatore Maurizio Gasparri, atteso nelle ultime ore di campagna. “Non è scontato avere un partito così vicino al territorio. Abbiamo sentito la presenza concreta di Forza Italia e questo ci ha dato forza. Oggi il partito è vivo, è unito ed è fatto di persone che credono davvero in questo simbolo”, ha aggiunto.

Prima dell’incontro pubblico, la delegazione azzurra aveva visitato la Casa della Carità di Lecco, realtà impegnata nel sostegno alle persone fragili e in difficoltà sociali. “Abbiamo incontrato una realtà importante che si occupa di chi vive fragilità, ludopatie, problemi lavorativi e sociali. Forza Italia vuole essere vicina anche a queste persone”, ha spiegato Gagliardi.

Uno dei momenti centrali della conferenza è stato l’intervento della senatrice Stefania Craxi, che ha alternato riflessioni politiche nazionali a richiami diretti al territorio lecchese e al mondo produttivo lombardo. “Viviamo il momento più pericoloso per l’umanità dalla Seconda Guerra Mondiale. L’Europa si è trovata impreparata alle sfide globali, dai conflitti ai cambiamenti climatici, dalle migrazioni alle nuove tecnologie. Ma l’Italia ha ancora energie straordinarie: abbiamo un sistema produttivo fatto di piccole e medie imprese capaci di innovare e competere nel mondo”, ha affermato.

La presidente della Commissione Esteri del Senato ha poi affrontato il tema della crescita economica e della crisi europea. “Il problema non è il debito, il problema è la crescita. L’Europa deve smettere di restare bloccata da regole superate e investire sulla produzione, sulla semplificazione amministrativa e sul sostegno alle imprese. Se vogliamo aumentare i salari dobbiamo aiutare chi produce ricchezza”.

Nel suo lungo intervento Craxi ha anche richiamato le origini di Forza Italia e la figura di Silvio Berlusconi. “Nel 1994 Berlusconi costruì un partito capace di unire le grandi culture politiche italiane: quella cattolica, liberale e socialista. Forza Italia oggi è ancora questo: un partito che mette al centro valori, famiglia, comunità, responsabilità e libertà“.

Il senatore Adriano Paroli, intervenuto successivamente, ha invece concentrato il suo discorso sul ruolo dei territori, sulle difficoltà amministrative e sulla necessità di sostenere concretamente il tessuto economico locale. “Lecco merita un’amministrazione di centrodestra e il centrodestra non è completo senza Forza Italia. Questo partito ha un’anima vera, fatta di persone serie, appassionate e capaci di dare tempo e competenze alla comunità”, ha dichiarato. Paroli ha parlato anche della necessità di rilanciare il commercio locale e la vivibilità urbana. “Le piccole attività commerciali sono presidio di sicurezza, di socialità e di luce per la città. I comuni devono avere il coraggio di semplificare e aiutare chi vuole lavorare, senza soffocare le iniziative con troppi vincoli burocratici”.

Ampio spazio è stato dedicato anche al tema del turismo e delle infrastrutture, con l’intervento della consigliera regionale Marisa Cesana, che ha evidenziato la crescita del territorio lecchese e l’importanza di gestire lo sviluppo senza penalizzare i residenti. “Lecco sta vivendo una crescita turistica enorme grazie al lago e alla montagna. È una grande opportunità economica e culturale, ma bisogna essere capaci di organizzare meglio trasporti, parcheggi e servizi per evitare disagi alla popolazione”, ha spiegato.

Dotti ha poi sottolineato come il turismo rappresenti un volano fondamentale per l’intero sistema economico. “Il turismo crea lavoro, sostiene le imprese, valorizza cultura e territorio. Non dobbiamo subirlo, ma governarlo con equilibrio e visione”.

Durante la conferenza sono stati nominati e ringraziati uno a uno i candidati della lista di Forza Italia Lecco, più volte applauditi dalla sala. “Dietro ogni simbolo politico ci sono volti, storie e persone che si mettono in gioco. Senza di voi questa battaglia non sarebbe stata possibile“, ha dichiarato.

In chiusura è arrivato il tradizionale appello finale al voto. “Chiedete il voto fino all’ultimo minuto. Telefonate, bussate alle porte, coinvolgete amici e parenti. Le elezioni si vincono anche con pochi voti e Lecco merita un’amministrazione diversa“, hanno ribadito più volte gli esponenti azzurri.