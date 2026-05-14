Forza Italia, il 21 maggio i senatori Craxi e Paroli in città a sostegno di Boscagli

I due esponenti nazionali di Forza Italia saranno in città per sostenere Filippo Boscagli

In programma visite sul territorio, confronto con i sindacati e incontro pubblico con cittadini e candidati della lista azzurra

LECCO – La senatrice Stefania Craxi e il senatore Adriano Paroli saranno a Lecco il prossimo 21 maggio per la chiusura della campagna elettorale di Filippo Boscagli e della lista di Forza Italia in vista delle elezioni amministrative.

La giornata prenderà il via alle 16:30 con l’arrivo in città dei due esponenti nazionali del partito, che visiteranno una struttura cittadina impegnata nell’assistenza e nell’accoglienza di persone in situazione di fragilità sociale. Una scelta che, spiegano gli organizzatori, punta a ribadire “la sussidiarietà e l’attenzione agli ultimi” come elementi centrali della proposta politica forzista.

Successivamente la delegazione incontrerà i sindacati locali per un confronto sui temi del lavoro e del welfare territoriale. Alle 17:30 è invece prevista una conferenza stampa all’Hotel Don Abbondio di Piazza Era, seguita da un aperitivo aperto ai cittadini insieme ai 30 candidati della lista e ai vertici nazionali del partito.

A presentare l’iniziativa è il segretario provinciale di Forza Italia, Roberto Gagliardi, che sottolinea il valore politico della presenza dei due parlamentari in città. “Invitiamo tutti i forzisti della città a stringersi attorno ai nostri candidati. La presenza della nostra Capogruppo al Senato, Stefania Craxi, e del Vice-capogruppo vicario Adriano Paroli, testimonia la centralità di Lecco nell’agenda nazionale”.

Nel suo intervento Gagliardi ringrazia inoltre “i nostri 30 candidati: donne e uomini che hanno messo la faccia per un progetto serio”, aggiungendo che “il nostro successo risiede nella qualità di questa squadra”. Secondo il segretario provinciale, “dal giorno dopo il voto, questo straordinario gruppo sarà la base per organizzare stabilmente il Partito in città, valorizzando questo percorso per rendere Forza Italia una presenza sempre più forte e autorevole”.

Anche la senatrice Craxi richiama i temi dello sviluppo e della sussidiarietà: “Sostenere Lecco significa non lasciare indietro nessuno. Siamo qui per garantire che l’attenzione ai bisognosi e il sostegno al lavoro siano le priorità assolute della prossima amministrazione”.