Forza Italia Lecco accoglie Marcello Alegi: doppio incarico tra politica e Ho.Re.Ca.

Alegi, nuovo punto di riferimento per le imprese e il territorio lecchese

“Coinvolgere giovani con incarichi di segreteria dimostra che siamo un partito all’avanguardia”

LECCO – Grande fermento e soddisfazione in Forza Italia Provincia di Lecco per l’ingresso di Marcello Alegi, classe 1992, giovane imprenditore e chef di Oggiono. Alegi entra a far parte della squadra azzurra lecchese assumendo subito due incarichi chiave, mettendo a disposizione la propria esperienza professionale a servizio dell’impegno politico e territoriale.

Marcello Alegi assumerà il ruolo di Commissario Cittadino di Forza Italia per Oggiono e quello di Referente Provinciale Ho.Re.Ca. (Hotellerie, Ristorazione e Catering), diventando così un punto di riferimento per l’intero territorio lecchese nel settore. Alegi vanta un solido curriculum nella ristorazione: chef affermato, cresciuto in una famiglia di panificatori e negozianti, attualmente gestisce il ristorante storico “La Canottieri” di Lecco ed è fondatore dell’enoteca “Al Convivio, ENOgastronomia” di Oggiono.

Roberto Gagliardi, Segretario Provinciale di Forza Italia, conferendo a Marcello Alegi i due incarichi, ha dichiarato con entusiasmo: “Siamo molto felici di annunciare l’ingresso di Marcello nella nostra famiglia. La sua professionalità, l’esperienza imprenditoriale e l’attaccamento al territorio lo rendono la persona ideale non solo per fare da ponte con il settore strategico Ho.Re.Ca., ma anche per guidare la sezione della sua città, Oggiono. Coinvolgere giovani con incarichi di segreteria dimostra che siamo un partito all’avanguardia, capace di coniugare esperienza e innovazione, proprio come ci ha sempre insegnato Berlusconi”.

Il ruolo di Referente Ho.Re.Ca. riveste un’importanza strategica per il partito, come ha sottolineato Marco Formenti, responsabile di Forza Italia per l’area Oggionese: “L’intraprendenza e la profonda conoscenza del settore e del territorio di Marcello rappresentano una vera garanzia. Siamo certi che saprà svolgere al meglio sia il ruolo di Referente Ho.Re.Ca. sia quello di Referente Cittadino per Oggiono”.

Marcello Alegi ha illustrato la sua visione del nuovo incarico: “Chi gestisce un bar o un ristorante ha spesso esigenze molto specifiche. Ritengo fondamentale avere una figura di collegamento che faciliti l’ascolto, il dialogo e la realizzazione di progetti concreti e utili per la categoria che rappresento. Sono orgoglioso di poterlo fare anche come Commissario della mia città, Oggiono”.

Francesca Maggi, responsabile del dipartimento turismo lecchese di Forza Italia, insieme a Stefano Burgarello, hanno aggiunto il loro sostegno: “Marcello Alegi ha dimostrato trasparenza, preparazione e coerenza. Siamo certi che svolgerà un eccellente lavoro a favore delle attività commerciali e dei cittadini che rappresenterà”.

L’ingresso di Marcello Alegi, con il suo doppio incarico, rafforza la presenza di Forza Italia nell’Oggionese e consolida l’impegno del partito a supporto delle categorie produttive del territorio lecchese.