Forza Italia Lecco. Anna Panzeri nominata responsabile provinciale di Azzurro Donna

Un incarico che rafforza l’impegno di Forza Italia per la valorizzazione delle donne nella politica e nella società

“Questo incarico rappresenta per me un’occasione importante”

LECCO – È ufficiale la nomina di Anna Panzeri a responsabile provinciale di Azzurro Donna, il movimento femminile di Forza Italia dedicato a promuovere la partecipazione attiva delle donne nella politica e nella società. Questo incarico rappresenta non solo un segno di fiducia da parte del partito nelle competenze e nella sensibilità di Panzeri, ma anche un chiaro impegno di Forza Italia nel valorizzare il ruolo delle donne come protagoniste del cambiamento e custodi di una democrazia più inclusiva ed efficace.

Anna Panzeri entra così a far parte del coordinamento provinciale di Forza Italia a Lecco, offrendo un contributo prezioso al partito sia in termini di idee innovative, sia nell’individuazione di soluzioni concrete alle specifiche problematiche che riguardano il mondo femminile.

La nomina di Anna Panzeri è stata ufficialmente confermata dal vertice regionale di “Azzurro Donna”, rappresentato dalla segretaria Maria Elena Invernizzi, e dalla segretaria nazionale Catia Polidori.

Anna Panzeri, residente nel comune di La Valletta Brianza, è una donna attiva sia in ambito politico che professionale, e ha accolto con entusiasmo il nuovo incarico. Così si presenta: “Diplomata da giovane, sono approdata in un settore tradizionalmente maschile partendo dal basso, affrontando diverse difficoltà nel comparto agricolo, fondamentale per l’Italia. Successivamente ho lavorato nelle diverse piattaforme della Grande Distribuzione Organizzata, dove ho potuto constatare la nota disparità di trattamento: a parità di mansioni, spesso le donne vengono penalizzate”.

“Queste esperienze mi hanno formato e rafforzato, permettendomi di farmi valere in contesti complessi, impegnandomi sempre a portare avanti le istanze di chi, come me, è attiva sul campo – continua Anna Panzeri – Questo incarico rappresenta per me un’occasione importante: intendo impegnarmi con passione per le cause in cui credo, mettendo a frutto il mio vissuto per contribuire a ridurre le disparità di genere in settori ancora fortemente maschili, offrendo un supporto concreto e dinamico alle famiglie e alle donne”.

“Ringrazio sentitamente la segretaria regionale di ‘Azzurro Donna’, Maria Elena Invernizzi, e la segretaria nazionale, Catia Polidori, per questa straordinaria opportunità. Un grazie speciale anche al segretario provinciale di Forza Italia, Roberto Gagliardi, e ai vice segretari Gianluigi Valsecchi e Maria Chiara Marino per la fiducia accordatami. Accolgo con entusiasmo la responsabilità che questo ruolo comporta” conclude Panzeri.

Il segretario provinciale degli Azzurri lecchesi, Roberto Gagliardi, si dice soddisfatto e dichiara: “Desidero ringraziare la responsabile regionale di ‘Azzurro Donna’, Maria Elena Invernizzi, che oggi ha nominato Anna Panzeri referente provinciale di ‘Azzurro Donna’, il movimento di Forza Italia dedicato a sostenere il ruolo della donna nel lavoro, in politica e nella famiglia”.

“Questo ruolo è di fondamentale importanza per tutta la segreteria provinciale di Forza Italia. Sono certo che Anna Panzeri, insieme a Katia Tredici, referente per la città di Lecco, sapranno incarnare quello spirito azzurro di unione e determinazione che le contraddistingue – prosegue Gagliardi – Questa nomina rappresenta un’ulteriore testimonianza del fatto che sono proprio le donne, con le loro capacità e il loro impegno, a conquistare un ruolo primario e meritato all’interno del nostro movimento politico. Un risultato reso possibile anche grazie al nostro Presidente Berlusconi, che da sempre ha sottolineato l’importanza di investire e credere nel valore e nelle competenze femminili”.