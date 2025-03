Forza Italia Lecco, congresso cittadino: Angela Fortino eletta segretaria

Fortino: “La mia candidatura nasce da un forte senso di responsabilità e dalla volontà di rilanciare il nostro partito”

L’obiettivo del partito: “Lavorare per riconquistare nel 2026 la guida del Comune di Lecco”

LECCO – Partecipazione significativa al congresso cittadino di Forza Italia, tenutosi sabato pomeriggio presso il “Lecco Hostel” in corso Matteotti. L’evento ha richiamato militanti e dirigenti locali in risposta all’appello del segretario provinciale Roberto Gagliardi e di Angela Fortino, candidata alla guida della segreteria cittadina. L’obiettivo del partito è chiaro: “lavorare per riconquistare nel 2026 la guida del Comune di Lecco”.

Alla giornata hanno preso parte esponenti di rilievo del partito, tra cui l’onorevole Stefano Benigni, vice segretario nazionale, e l’onorevole Alessandro Sorte, segretario regionale della Lombardia. Il consigliere regionale Ivan Rota ha presieduto il congresso, sottolineando il percorso di crescita nei consensi e nel tesseramento del partito. Presenti anche diversi amministratori pubblici che hanno deciso di tornare in Forza Italia.

Intervenuta ai lavori anche la consigliera regionale Marisa Cesana, della lista “Lombardia Ideale – Fontana Presidente”, che ha manifestato disponibilità a collaborare con la nuova segreteria cittadina. Un saluto ai partecipanti è stato portato dalla consigliera provinciale Silvia Bosio, che ha espresso sostegno a Fortino e disponibilità a lavorare sul territorio in sinergia con i colleghi di partito.

Tra i temi affrontati, le problematiche della viabilità interprovinciale, su cui sarà attivo un coordinamento con il segretario provinciale di Sondrio Elio Della Patrona, in vista delle “Olimpiadi Invernali” del 2026, che interesseranno il collegamento stradale tra Lecco e la Valtellina.

Presenti anche i rappresentanti locali degli alleati di centrodestra: Alessandro Negri e Massimo Sesana per Fratelli d’Italia, ed Emanuele Mauri per la Lega. Tutti hanno espresso l’auspicio che la coalizione possa tornare al governo della città. Spazio poi agli interventi del gruppo di lavoro coordinato da Fortino, che da settembre sta approfondendo tematiche amministrative e ambientali.

Angela Fortino, prima della sua elezione per acclamazione, ha dichiarato: “La mia candidatura nasce da un forte senso di responsabilità e dalla volontà di rilanciare il nostro partito in una fase cruciale per la nostra comunità. Le prossime elezioni amministrative rappresentano un appuntamento di fondamentale importanza per il futuro della nostra città ed è nostro dovere lavorare con impegno per costruire un progetto politico serio, inclusivo e vincente”.

Nella sua relazione programmatica ha sottolineato: “Forza Italia è da sempre il baluardo dei valori liberali, cristiani, garantisti ed europeisti e il nostro partito si fonda su principi chiari e imprescindibili che sono sanciti dallo statuto di Forza Italia quali Libertà e Merito, Democrazia e Partecipazione, Sviluppo Economico e Sociale e Radicamento Territoriale”.

Il congresso ha poi ufficializzato la composizione della nuova segreteria cittadina: Angela Fortino (Segretario cittadino), Veronica Paramatti (Responsabile Agenzia per il lavoro), Filomena Marchitto (Consulente finanziaria), Giuseppe Fusi (Pensionato), Andrea Quintavalla (Food and beverage Manager), Fabrizio Bianchi (Biologo Ricercatore), Claudio Rea (Avvocato), Matteo Radaelli (Commerciale estero) e Giulio Rafaraci (Ingegnere)

Roberto Gagliardi ha espresso soddisfazione per la riuscita del congresso, evidenziando l’incremento degli iscritti: “Siamo passati dalla dozzina scarsa di iscritti degli anni passati agli oltre 300 aderenti del 2025”. Ha poi concluso augurando buon lavoro alla nuova segreteria: “Auguro a Angela e alla squadra che si è scelta un buon lavoro per il bene della città di Lecco e dei cittadini che la abitano”.