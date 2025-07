Forza Italia Lecco. Formenti nuovo responsabile dei “Rapporti con gli alleati”

Una personalità a tutto tondo, impegnata in politica e nel sociale

“In vista delle prossime scadenze elettorali, ritengo fondamentale attivare fin da subito un confronto costruttivo”

LECCO – Antonello Formenti nominato responsabile dei “Rapporti con gli alleati” di Forza Italia Lecco. L’adunanza della Segreteria provinciale che si è riunita giovedì 10 luglio nella nuova sede recentemente inaugurata in via Amilcare Ponchielli a Maggianico, è stata occasione per il segretario del partito, Roberto Gagliardi, alla presenza del dirigente regionale forzista Serafino Generoso, di procedere all’investitura del responsabile del partito a Lecco per i “Rapporti con gli alleati” della coalizione di Centrodestra, nella persona di Antonello Formenti già apprezzato primo cittadino di Castello di Brianza e consigliere regionale lombardo per due mandati.

Formenti metterà in campo la sua lunga e qualificata esperienza di pubblico amministratore che senz’altro sarà molto utile a Forza Italia grazie soprattutto alla collaborazione e alle sinergie che nasceranno con Francesco Maria Silverij responsabile degli Enti locali per gli Azzurri lecchesi. Consulente del lavoro iscritto all’albo professionale di Lecco Formenti non ha però trascurato il mondo del volontariato e infatti si è impegnato attivamente nella “Croce Bianca”, come socio donatore A.V.I.S. nella sezione di Oggiono e come volontario della “Foglia Verde Onlus di Castello di Brianza”, al contempo facendo anche parte del gruppo vocale “Incanto” con sede a Dolzago. Una personalità a tutto tondo quella di Antonello Formenti che ha saputo distinguersi come socio e atleta della “Polisportiva Castello Brianza” dove per alcuni anni ha rivestito anche il ruolo di revisore contabile.

Così il diretto interessato ha commentato la notizia del suo importante incarico politico: “Accolgo con grande soddisfazione e senso di responsabilità la mia nomina, da parte del direttivo di Forza Italia, a responsabile dei Rapporti con gli Alleati. Desidero ringraziare sentitamente il direttivo e la dirigenza del partito, a partire dal segretario Roberto Gagliardi, per la fiducia accordatami. Un attestato che mi onora e che rappresenta uno stimolo ulteriore a lavorare con determinazione per il rafforzamento del nostro progetto politico. In vista delle prossime scadenze elettorali, ritengo fondamentale attivare fin da subito un confronto costruttivo e trasparente con tutte le forze alleate. Metterò al centro del dialogo i valori liberali, garantisti e riformisti che da sempre contraddistinguono Forza Italia, e che restano più che mai attuali e necessari nel panorama politico nazionale e locale. Chiederò agli alleati lealtà, chiarezza e spirito di collaborazione, con l’obiettivo comune di arrivare ai prossimi appuntamenti elettorali con una visione condivisa e un fronte coeso. Solo così potremo scendere in campo con credibilità e forza nell’arena politica locale, pronti ad affrontare le sfide che ci attendono. Il nostro territorio merita una classe dirigente capace di guardare al futuro, di valorizzare le proprie eccellenze e di garantire competitività, attrattività e sviluppo in tutte le sue realtà. Su questo lavoreremo insieme, con impegno e determinazione”.

Il Segretario Provinciale Roberto Gagliardi accompagna con soddisfazione la nomina di Antonello Formenti dichiarando che “Visti gli impegni politici che ci attendono in preparazione della campagna elettorale per le amministrative della prossima primavera, dove andranno al voto oltre a Lecco anche Mandello del Lario, Calco ed altre amministrazioni comunali del territorio provinciale, ho ritenuto di rafforzare la compagine del partito di cui sono segretario da oltre due anni perfezionandone l’organizzazione interna con la nomina di Antonello Formenti a responsabile dei ‘Rapporti con gli alleati’. Ritengo, infatti, prezioso l’apporto collaborativo che il noto amministratore di lungo corso e affermato professionista saprà senz’altro garantire nel delicato rapporto e confronto con le altre componenti della coalizione di Centrodestra nell’ultima parte del percorso politico che entrerà nel vivo da settembre in avanti certamente finalizzato alla riconquista del governo della città di Lecco. Antonello ha tutta la mia fiducia e già fin d’ora posso assicurargli l’amicizia, la collaborazione e il supporto degli altri dirigenti di Forza Italia con i quali ha già saputo tessere solidi rapporti umani e impostato le buone pratiche di partecipazione politica alla vita del partito in ogni suo aspetto ideale e operativo”.

Questa nomina è avvenuta proprio in occasione dell’ampio dibattito e disamina da parte della segreteria provinciale della situazione delle elezioni amministrative a Lecco: in tale contesto è emersa e prevalsa con forza l’idea che solo con il superamento e l’appianamento delle difficoltà e tensioni interne alla coalizione è possibile raggiungere il risultato comunemente perseguito, pur dovendo mantenere ciascun partito la propria dignità ed autonomia nelle scelte interne.

Con a mente tali obiettivi, la Segreteria Provinciale si è espressa favorevolmente ad appoggiare la candidatura di un giovane, conosciuto e promettente candidato sindaco, esponente e dirigente di partito, frutto maturo dell’ambiente politico cittadino che sembra, già fin d’ora, avere le idee chiare su chi saranno i suoi compagni di cordata durante la prossima campagna elettorale per la conquista del municipio ma anche chi dovranno essere i suoi assessori di fiducia nella nuova giunta del comune capoluogo di provincia a guida centrodestra unito nonché quale sia l’atteggiamento, (di rispetto e pari dignità tra alleati) da mantenere non solo sul tavolo di dibattito lecchese, ma con più ampio sguardo al futuro e all’intera provincia.

Di tale posizione emersa, la segreteria provinciale di partito informerà prontamente la direzione regionale per poi darne espressione in un incontro con tutto il centrodestra.