Forza Italia Lecco guarda alle amministrative: via ai tavoli di confronto con gli alleati

LECCO – “In democrazia non esistono cittadini di serie A e di serie B in base a ciò che votano. Il consenso degli elettori va sempre rispettato. Chi sceglie il centrodestra non deve essere insultato, né considerato ignorante o arretrato. A nessuno giova pensare di essere l’unico detentore di verità e democrazia”. Esordisce così Roberto Gagliardi, Segretario provinciale di Forza Italia, aprendo una riflessione a tutto campo sul futuro politico del territorio.

“Forza Italia è e resta una forza del centrodestra, con una identità chiara. Siamo liberali, popolari, garantisti, europeisti e atlantisti. Crediamo nell’impresa, nel lavoro, nella libertà economica, nella certezza del diritto e in un’Italia protagonista in Europa e nella comunità internazionale. Non rincorriamo altre forze per affermare chi siamo e non rinunciamo ai nostri valori. Non ci riconosciamo nemmeno in chi fa del rigore e dell’intransigenza fine a sé stessa un modello politico”.

“Per un territorio come quello lecchese, legato alla manifattura, alle imprese e all’export, l’isolamento sarebbe un errore. Serve un’Italia forte dentro un’Europa più autorevole sulle grandi sfide, ma anche più concreta, meno burocratica e più vicina a cittadini e imprese”.

“Anche su sicurezza e immigrazione serve coraggio ed equilibrio: fermezza e rispetto dello Stato di diritto devono stare insieme. Controllo delle frontiere, contrasto all’immigrazione irregolare e sicurezza dei cittadini sono priorità non negoziabili. Ma proprio perché siamo garantisti, diciamo che la sicurezza non può mai diventare un pretesto per mettere in discussione le garanzie fondamentali”.

“Questa è la nostra idea di centrodestra: un’alleanza dove ognuno mantiene la propria identità, ma vince la capacità di costruire insieme una proposta credibile. Il centrodestra lecchese ha dimostrato compattezza e capacità amministrativa. L’esperienza di Lecco Città lo dimostra: quando ci mettiamo insieme con serietà e concretezza, senza slogan, vinciamo e amministriamo bene. È questa la strada da continuare”.

“Per questo Forza Italia apre fin da subito i tavoli con tutte le forze del centrodestra per le amministrative. Partiamo con largo anticipo, Comune per Comune, ascoltando amministratori, dirigenti, militanti e territori per definire priorità, programmi e candidature”.

“Non partiamo dai nomi, ma dai progetti. Non caliamo decisioni dall’alto. Vogliamo costruire le condizioni per vincere e per amministrare bene. Unità non significa omologazione: significa mettere identità diverse al servizio di un progetto comune. Forza Italia è pronta a fare la sua parte, con spirito costruttivo, responsabilità e ambizione. Le amministrative si preparano oggi” conclude il segretario.