Forza Italia Lecco. Il Segretario Gagliardi annuncia l’ingresso dell’avvocato Luigi Tancredi

Dopo l’adesione di tre coordinatori cittadini, il partito azzurro si rafforza ulteriormente

Un profilo di grande spessore e una radicata esperienza nell’area di centro

LECCO – Non si ferma la fase di crescita e radicamento di Forza Italia in provincia di Lecco. Dopo il recente ingresso di tre coordinatori cittadini, si registra un ulteriore e significativo innesto nelle fila degli azzurri: l’avvocato Luigi Tancredi, figura stimata e professionista dalla lunga esperienza nella politica di centro locale, ha scelto ufficialmente di aderire al progetto politico del movimento.

Questa nuova adesione conferma la forte capacità attrattiva di Forza Italia sul territorio lecchese, consolidando il partito come il vero perno e punto di riferimento per tutta l’area moderata, cattolica e di centrodestra.

Il Segretario Provinciale Roberto Gagliardi ha commentato con grande soddisfazione questo nuovo importante traguardo: “È per me un grandissimo orgoglio poter accogliere in squadra l’avvocato Luigi Tancredi, un ingresso di peso che segue e rafforza quello dei tre coordinatori cittadini. Parliamo di una figura che vanta una lunga e importante esperienza nella politica di centro del nostro territorio e che ha deciso di scendere in campo con gli azzurri per testimoniare e dare forza ai valori liberali, riformisti, cattolici e popolari che costituiscono l’anima profonda del nostro movimento politico. A Luigi va il mio più caloroso benvenuto e un grazie davvero sentito per lo straordinario impegno e la generosità dimostrati in queste ultime campagne elettorali. La sua autorevolezza, la sua competenza professionale e la sua profonda conoscenza del territorio saranno fondamentali: sono assolutamente sicuro che l’avvocato Tancredi saprà dare una grossa mano alla crescita e al radicamento di Forza Italia in tutta la provincia di Lecco”.

Con questo ulteriore innesto, la segreteria provinciale guidata da Roberto Gagliardi rilancia con forza l’azione politica sul territorio, strutturando una squadra sempre più competitiva, autorevole e vicina alle esigenze dei cittadini e del tessuto lecchese.