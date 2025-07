Forza Italia Lecco. Katia Tredici è la nuova responsabile di “Azzurro Donna”

Un impegno per donne, famiglia e lavoro

“L’amore ed il rispetto per le persone spinge ogni mio pensiero ed ogni mia azione nella vita quotidiana”

LECCO – È Katia Tredici la nuova responsabile di “Azzurro Donna” per Forza Italia nella città di Lecco. Laureata con il massimo dei voti in Lettere, con indirizzo psico-antropologico, ha scelto questo percorso per approfondire la sua passione per gli studi umanistici e orientare il proprio futuro verso il benessere delle persone.

Particolarmente attiva nel settore della formazione del personale, Katia Tredici ha maturato solide competenze come responsabile della selezione, formazione, sviluppo, organizzazione ed employer branding per alcune tra le più note catene di ipermercati. Vanta inoltre esperienze giovanili nello scoutismo e nel volontariato sociale. Recentemente si è distinta per impegno e dedizione collaborando con i colleghi di partito all’organizzazione di incontri ed eventi, nonché all’apertura della nuova sede provinciale di Forza Italia in via Amilcare Ponchielli, a Maggianico.

Donna moderna, sensibile e dinamica, Katia Tredici ha saputo reinventarsi con coraggio, intraprendendo nuove e stimolanti sfide professionali al termine di una lunga esperienza come responsabile del personale in grandi centri commerciali. “Porterò questo periodo nel cuore – racconta – nei ricordi e nella mia valigia di esperienze professionali e umane. Ora è arrivato il momento di aprire un nuovo capitolo, che mi permetta di condividere quanto ho maturato in 26 anni di lavoro, ma anche di imparare nuove competenze, complementari a ciò che già possiedo, per costruire una professionalità sempre più completa. Come diceva Anatole France: ‘Se non cambiamo, non cresciamo. Se non cresciamo, non viviamo davvero'”.

Nel ringraziare la Segretaria Regionale di Azzurro Donna, Maria Elena Invernizzi, e la Segretaria Nazionale, Catia Polidori, per la fiducia accordatale, Katia Tredici traccia le linee guida che costituiranno le fondamenta del suo nuovo impegno politico con “Azzurro Donna” per la città di Lecco: “L’amore ed il rispetto per le persone spinge ogni mio pensiero ed ogni mia azione nella vita quotidiana. Da donna sono consapevole di quanto, ognuna di noi, si confronta con le difficoltà in ogni fase della propria vita; il coraggio, l’impegno e la fatica hanno segnato i miei successi e mi hanno permesso di superare le difficoltà, a volte anche grandi e dolorose”.

“Ogni donna è un universo che ruota attorno alla famiglia, al lavoro, o alla difficoltà di trovarlo, e alla responsabilità di crescere figli consapevoli e ricchi di valori, sapendo che saranno il futuro della nostra società. A loro desidero dedicare ogni mia energia: per sostenerle, aiutarle, ma soprattutto ascoltarle – prosegue Katia Tredici – Intendo mettere ciascuna al centro, nella sua unicità e nel suo ruolo all’interno della collettività, valorizzandola attraverso un partito come Forza Italia, in cui donna, famiglia e lavoro rappresentano pilastri valoriali imprescindibili”.

“Ho avuto la fortuna di poter scegliere la città in cui vivere, e Lecco mi ha accolto con la sua bellezza naturale e la calorosa vicinanza delle persone. È alle donne lecchesi che dedico questa nomina, che intendo onorare con disponibilità, impegno e serietà. Colgo inoltre l’occasione per ringraziare il Segretario Provinciale Roberto Gagliardi e la Vice Segretaria Provinciale Maria Chiara Marino per avermi accolto nel Partito con calore e familiarità” spiega Katia Tredici.

Il segretario provinciale di Forza Italia, Roberto Gagliardi, sottolinea con convinzione:

“La nomina di Katia Tredici a responsabile di ‘Azzurro Donna’ per la città di Lecco era attesa con grande entusiasmo, soprattutto da chi nel capoluogo sta lavorando con impegno per individuare i candidati che, nella prossima primavera, si presenteranno all’elettorato con l’obiettivo di riconquistare il governo cittadino dopo quindici anni di amministrazione di sinistra, ormai priva di slancio e di solide motivazioni politiche e amministrative”.

Inoltre, Gagliardi conclude: “Sono certo che le donne del partito e le altre realtà in campo sapranno presto apprezzare Katia, collaborando con lei in modo fattivo per il raggiungimento di un obiettivo comune. Le auguro un buon lavoro, convinto che saprà affrontare con competenza e dedizione il delicato compito di valorizzare il ruolo femminile all’interno del nostro partito e più in generale sul territorio. Il suo curriculum, ricco di esperienze qualificate sia in ambito formativo che lavorativo, la rende la persona ideale anche per tutelare i diritti delle donne nel mondo del lavoro e nella loro crescita personale”.