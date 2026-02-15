Forza Italia Lecco, oltre 148 presenti agli Stati Generali: “Pronti a puntare in alto”

Il segretario provinciale Roberto Gagliardi interviene su riforma della giustizia e rapporti di coalizione

Annunciato l’ingresso nel gruppo dei sindaci di Montevecchia, Olgiate Molgora e Cassago Brianza

LECCO – Si sono svolti a Palazzo Falck gli Stati Generali di Forza Italia Lecco, promossi dalla Segreteria Provinciale, che hanno registrato la partecipazione di oltre 148 persone tra amministratori, iscritti e simpatizzanti.

A intervenire è stato il segretario provinciale Roberto Gagliardi, che ha sottolineato il dato della partecipazione: “Saranno 15 anni che non si vedeva una platea così attiva, presente e partecipe in questa provincia. Vedere i volti di tanti amici, amministratori e cittadini mi riempie il cuore. Forza Italia non è solo in salute: è una forza moderata, riformista, europea e liberale che oggi sprigiona un’attrattività irresistibile”.

Nel corso dell’incontro è stato annunciato l’ingresso nel gruppo dei sindaci Ivan Pendeggia (Montevecchia), Giovanni Battista Bernocco (Olgiate Molgora) e Roberta Marabese (Cassago Brianza). “La loro scelta onora il nostro progetto e conferma il nostro radicamento. Un ringraziamento speciale a Virginia Tentori, nostra commissaria cittadina, e a tutta la squadra che sta ridando luce alla nostra Città”, ha dichiarato Gagliardi, rivolgendo un saluto anche ai “Seniores”, ad Azzurro Donna e ai giovani presenti.

Spazio anche ai temi nazionali, a partire dalla riforma della giustizia. “Sosteniamo convintamente il SÌ per la separazione delle carriere. I numeri sono una ferita aperta: 6.485 cittadini arrestati ingiustamente e nessuno ha mai pagato. Vite rovinate per le quali lo Stato ha già speso 278 milioni di euro in risarcimenti. Eppure, davanti alla sezione disciplinare, su 9 giudici coinvolti, 8 hanno ricevuto solo una censura e uno è stato trasferito. Non è accettabile. Serve una riforma che protegga i più deboli e che non sia uno strumento usato politicamente attraverso correnti o ‘correnticchie’. La giustizia deve essere dei cittadini, non delle toghe”, ha affermato il segretario provinciale.

Non è mancato un passaggio sui rapporti all’interno della coalizione. “Ai nostri alleati dico: basta con la politica dei ‘fratelli coltelli’. Facciamo i fratelli alleati per davvero per mandare a casa una sinistra che paralizza e non risolve. Ma per il bene della coalizione e per rispetto dei cittadini, serve l’umiltà di capire quando è il momento di fare un passo indietro. Il nostro obiettivo è chiaro: vogliamo un Consigliere Regionale eletto nel territorio. Siamo pronti a prenderci la nostra rappresentanza”.

All’iniziativa hanno partecipato, tra gli altri, il segretario regionale Alessandro Sorte, il vice segretario nazionale Stefano Benigni, il vice presidente del Senato Adriano Paroli, l’onorevole Luca Squeri, il capogruppo in Regione Lombardia Fabrizio Figini, insieme ai consiglieri regionali Marisa Cesana e Ivan Rota. Presenti anche l’onorevole Letizia Moratti, il senatore Carlo Secchi, il presidente Marco Cariboni, il dottor Carlo Missaglia, l’ex assessore regionale Sala e l’ex sindaco Carlo Albertini.

“Tutto questo è merito della mia Segreteria Provinciale. Abbiamo lavorato mesi con il ‘sole in tasca’, con il sorriso di chi ama questa terra e i valori di libertà. D’altronde, come diceva Don Luigi Sturzo: ‘La politica è scelta, non è imposizione; è servizio, non è dominio; è libertà, non è servitù’. Con questo spirito continueremo a lavorare. Il cammino è tracciato, Forza Italia è tornata protagonista”, ha concluso Gagliardi.