Forza Italia, nominati tre nuovi coordinatori cittadini

A Galbiate, Olginate e Valgreghentino

LECCO – Forza Italia conferma il suo momento di radicamento e crescita su tutto il territorio provinciale. Il Segretario Provinciale Roberto Gagliardi ha ufficializzato oggi le nuove nomine dei coordinatori cittadini, un segno tangibile di un partito vitale, attrattivo e in costante espansione, capace di intercettare le reali esigenze delle comunità locali.

I nuovi coordinatori cittadini nominati sono:

• Galbiate: Alessandro Delsonno

• Olginate: Monica Alborghetti

• Valgreghentino: Alberto Cavolina

Sull’ottimo stato di salute del movimento politico e sulla nuova squadra è intervenuto direttamente il Segretario Provinciale Roberto Gagliardi:Voglio fare i miei più sinceri complimenti e un grande augurio di buon lavoro a tutti i nuovi coordinatori cittadini. A loro si chiede un impegno importante, da portare avanti facendo leva su quelli che da sempre sono i pilastri storici di Forza Italia: la passione, lo spirito di servizio e la capacità di ascolto, valori fondamentali che oggi più che mai dobbiamo mettere a disposizione dei cittadini. Come diceva il nostro amato Presidente Silvio Berlusconi, dobbiamo essere ‘Testimoni di Libertà’, muovendoci sempre con profonda passione per il territorio e assoluta dedizione per la cosa pubblica.”

Il rafforzamento della presenza azzurra dimostra l’eccellente stato di salute di Forza Italia, che nei prossimi giorni si tradurrà in un’azione ancora più sinergica e strutturata. I nuovi coordinatori cittadini lavoreranno infatti a stretto contatto con il Coordinatore della Valle San Martino, Stefano Cavalli, con l’obiettivo di strutturare un partito moderno e “in rete”.

A questo proposito, lo stesso Stefano Cavalli ha voluto esprimere il proprio entusiasmo per il nuovo corso. “Desidero ringraziare sentitamente il Segretario Provinciale Roberto Gagliardi per la fiducia riposta in me e in questo progetto di crescita. Accolgo questo compito con grande senso di responsabilità e con il massimo impegno per il nostro territorio. La Valle San Martino e tutta la provincia meritano un’azione politica vicina alla gente: lavoreremo pancia a terra, in sinergia con i nuovi segretari, per fare squadra e dare risposte concrete alle nostre comunità”.

Questa cabina di regia territoriale punterà sulla collaborazione attiva, sullo scambio di buone pratiche amministrative e sul gioco di squadra, per garantire una presenza capillare e risposte concrete a tutti i cittadini della provincia.