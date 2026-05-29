Forza Italia, nominati tre nuovi coordinatori cittadini

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Roberto Gagliardi
Roberto Gagliardi

A Galbiate, Olginate e Valgreghentino

Monica Alborghetti

LECCO – Forza Italia conferma il suo momento di radicamento e crescita su tutto il territorio provinciale. Il Segretario Provinciale Roberto Gagliardi ha ufficializzato oggi le nuove nomine dei coordinatori cittadini, un segno tangibile di un partito vitale, attrattivo e in costante espansione, capace di intercettare le reali esigenze delle comunità locali.

I nuovi coordinatori cittadini nominati sono:

• Galbiate: Alessandro Delsonno
• Olginate: Monica Alborghetti
• Valgreghentino: Alberto Cavolina

Sull’ottimo stato di salute del movimento politico e sulla nuova squadra è intervenuto direttamente il Segretario Provinciale Roberto Gagliardi:Voglio fare i miei più sinceri complimenti e un grande augurio di buon lavoro a tutti i nuovi coordinatori cittadini. A loro si chiede un impegno importante, da portare avanti facendo leva su quelli che da sempre sono i pilastri storici di Forza Italia: la passione, lo spirito di servizio e la capacità di ascolto, valori fondamentali che oggi più che mai dobbiamo mettere a disposizione dei cittadini. Come diceva il nostro amato Presidente Silvio Berlusconi, dobbiamo essere ‘Testimoni di Libertà’, muovendoci sempre con profonda passione per il territorio e assoluta dedizione per la cosa pubblica.”

Alessandro Delsonno

Il rafforzamento della presenza azzurra dimostra l’eccellente stato di salute di Forza Italia, che nei prossimi giorni si tradurrà in un’azione ancora più sinergica e strutturata. I nuovi coordinatori cittadini lavoreranno infatti a stretto contatto con il Coordinatore della Valle San Martino, Stefano Cavalli, con l’obiettivo di strutturare un partito moderno e “in rete”.

A questo proposito, lo stesso Stefano Cavalli ha voluto esprimere il proprio entusiasmo per il nuovo corso. “Desidero ringraziare sentitamente il Segretario Provinciale Roberto Gagliardi per la fiducia riposta in me e in questo progetto di crescita. Accolgo questo compito con grande senso di responsabilità e con il massimo impegno per il nostro territorio. La Valle San Martino e tutta la provincia meritano un’azione politica vicina alla gente: lavoreremo pancia a terra, in sinergia con i nuovi segretari, per fare squadra e dare risposte concrete alle nostre comunità”.

Alberto Cavolina

Questa cabina di regia territoriale punterà sulla collaborazione attiva, sullo scambio di buone pratiche amministrative e sul gioco di squadra, per garantire una presenza capillare e risposte concrete a tutti i cittadini della provincia.

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