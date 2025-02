Forza Italia organizza il rinnovo delle segreterie locali

Forza Italia organizza quattro congressi comunali per eleggere nuovi segretari e aggiornare le segreterie locali

LECCO – Forza Italia ha annunciato quattro congressi comunali nel mese di marzo nella provincia di Lecco. L’obiettivo è eleggere nuovi segretari cittadini e rinnovare le segreterie locali.

Gli incontri si terranno a Lecco, Calolziocorte, Merate e Mandello del Lario. Il segretario provinciale Roberto Gagliardi ha evidenziato l’importanza di questi appuntamenti per la struttura del partito e per il confronto tra iscritti e simpatizzanti. “Dopo anni di attesa, possiamo finalmente utilizzare questo strumento democratico essenziale”, ha dichiarato Gagliardi, alla guida della sezione provinciale dal maggio 2023.

Durante i congressi si discuteranno anche temi di attualità e questioni amministrative locali, con particolare attenzione alla gestione della città di Lecco.

Il segretario regionale Alessandro Sorte ha inserito questi congressi in un più ampio programma di riorganizzazione di Forza Italia in Lombardia. “Dopo i congressi provinciali dello scorso anno, sono previsti circa 400 congressi comunali in tutta la regione per rafforzare la presenza territoriale del partito. La campagna di tesseramento ha raggiunto quota 23.499 iscritti”, ha dichiarato Sorte.

Gagliardi ha sottolineato che i congressi rappresentano un passaggio per rafforzare l’attività del partito e prepararsi alle prossime scadenze elettorali, tra cui le elezioni comunali di Lecco nel 2026.

Il calendario degli incontri: