Forza Italia, sabato 18 aprile la presentazione della lista e del progetto “Lecco Rinasce”

Appuntamento sabato 18 aprile alle 10.30 al Lecco Hostel con Paroli, Sorte e Benigni

Incontro aperto ai cittadini in vista delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio

LECCO – Forza Italia Lecco presenta la propria squadra in vista delle elezioni comunali, illustrando alla città il progetto politico sintetizzato nel motto “Lecco Rinasce” e aprendo un momento di confronto con la cittadinanza. L’appuntamento è in programma sabato 18 aprile alle 10.30 al Lecco Hostel di corso Matteotti.

All’incontro interverranno il senatore Adriano Paroli, l’onorevole Alessandro Sorte e l’onorevole Stefano Benigni, in un’iniziativa che il partito propone come occasione di dialogo pubblico oltre che di presentazione della lista.

“In questi mesi – dichiara il Commissario Virginia Tentori – abbiamo portato avanti un lavoro strutturato e approfondito, fondato su un percorso reale di ascolto e confronto con iscritti, cittadini e realtà associative del territorio. Un metodo che ci ha permesso di costruire una proposta politica solida, credibile e pienamente rappresentativa delle esigenze della città.

Le linee programmatiche sono state definite in piena sintonia con la coalizione e articolate attraverso specifici approfondimenti tematici sui contenuti che caratterizzano l’identità e l’azione di Forza Italia. Il nostro obiettivo è chiaro: restituire a Lecco una visione forte, concreta e capace di guidarne il futuro con serietà e competenza“.

Sulla stessa linea il segretario provinciale Roberto Gagliardi: “Torniamo a prenderci cura della nostra comunità offrendo un punto di riferimento a chi si riconosce in un centrodestra moderato, concreto e vicino alle persone. Forza Italia a Lecco rappresenta una comunità politica radicata nei valori cristiani, cattolici ed europei, capace di coniugare visione moderna e rispetto delle tradizioni.

Vogliamo una politica fondata sull’ascolto e sulla concretezza, che sappia valorizzare il tessuto civico e associativo del territorio e trasformare l’impegno in risultati concreti per la città”.