Frana sulla Lecco-Tirano, Filt Cgil Lecco: “Ennesimo episodio che crea disservizi”

L’intervenuto di Andrea Frangiamore, Segretario generale della Filt Cgil Lecco Sondrio

“Non sarebbe stato opportuno mettere in sicurezza anche gli ambienti circostanti le infrastrutture ferroviarie?”

LECCO – “Dopo i disservizi verificatisi qualche settimana fa al momento della riapertura della tratta, la linea Lecco-Tirano è nuovamente oggetto di un episodio negativo. Si è evitata la tragedia solo grazie alla prontezza del macchinista, che accortosi dei massi caduti sui binari a seguito della frana in zona Abbadia ha prontamente azionato il freno di emergenza; non è riuscito a impedire l’urto con i detriti e il parziale deragliamento, ma fortunatamente non ci sono state conseguenze per i circa 150 passeggeri a bordo e per il personale. Conseguenza: circolazione ferroviaria sospesa e lavoratori Trenord chiamati a interloquire con i pendolari comprensibilmente esasperati per l’ennesima giornata di disagi, che proseguiranno almeno fino a mercoledì 1 ottobre”.

Sulla vicenda è intervenuto Andrea Frangiamore, Segretario generale della Filt Cgil Lecco Sondrio: “Considerando che la tratta in questione negli ultimi 3 anni è stata oggetto di significativi investimenti in vista delle Olimpiadi Milano – Cortina 2026, non sarebbe stato opportuno mettere in sicurezza anche gli ambienti circostanti le infrastrutture ferroviarie? Se basta una frana a bloccare la circolazione per giorni, bisogna augurarsi che episodi simili non accadano durante il periodo delle competizioni olimpiche”.