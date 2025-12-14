Fratelli d’Italia, anche una delegazione lecchese ad Atreju

Una quarantina a Roma, tra loro Filippo Boscagli, Giacomo Zamperini e Pietro Fiocchi

“Momento prezioso per rafforzare il dialogo con i vertici del partito e per condividere una visione comune sul futuro di Lecco”

ROMA – Alla festa di Fratelli d’Italia celebrata a Roma, Atreju, presente anche una delegazione lecchese composta da una quarantina tra amministratori, dirigenti e militanti. Tra loro, Filippo Boscagli, candidato Sindaco di Lecco, Giacomo Zamperini, Consigliere Regionale e Pietro Fiocchi, parlamentare europeo.

Nel corso della manifestazione chiamata Atreju, che ha avuto luogo a Castel Sant’Angelo nel cuore della capitale, hanno partecipato anche esponenti del territorio lecchese, insieme a membri del direttivo provinciale del partito. Un’occasione di dialogo diretto con i vertici nazionali, particolarmente significativa in vista delle prossime elezioni amministrative a Lecco.

“Il confronto con i vertici nazionali del partito e con tanti amici che oggi ricoprono ruoli importanti di governo è stato fondamentale per fare il punto anche sulle elezioni di Lecco e sulle sfide che attendono il nostro territorio – ha dichiarato Giacomo Zamperini –. L’obiettivo è costruire una proposta credibile e concreta, capace di unire il centrodestra attorno a una linea chiara, con la guida salda di Fratelli d’Italia, ma con il supporto fondamentale degli alleati. Abbiamo l’occasione di riconfermare in Provincia Alessandra Hoffman e restituire ai lecchesi un buon governo di centrodestra: ora o mai più.”

Sulla stessa linea Filippo Boscagli, candidato sindaco nel capoluogo: “Atreju è stato un momento prezioso per rafforzare il dialogo con i vertici del partito e per condividere una visione comune sul futuro di Lecco. La priorità è definire una linea politica forte e coerente per il centrodestra, mettendo al centro le esigenze dei cittadini e offrendo alla città un’alternativa seria e affidabile.”

La presenza della delegazione lecchese ad Atreju conferma la volontà di Fratelli d’Italia di affrontare l’appuntamento elettorale con un progetto condiviso, valorizzando il ruolo del partito di Giorgia Meloni come punto di riferimento e forza trainante del centrodestra nel capoluogo.